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الرياضي

طرح تذاكر «ودية» الإمارات والأرجنتين للبيع

طرح تذاكر «ودية» الإمارات والأرجنتين للبيع
11 أكتوبر 2022 13:32

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي طرح تذاكر المباراة الودية بين منتخب الإمارات الوطني ونظيره الأرجنتيني التي ستقام في العاصمة أبوظبي 16 نوفمبر القادم، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أعلن المجلس عن طرح تذاكر التدريب المفتوح الذي يقيمه المنتخب الأرجنتيني على استاد آل نهيان 13 نوفمبر الساعة السادسة مساءً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتيكيت ماستر www.ticketmaster.ae.
ويعسكر المنتخب الأرجنتيني في أبوظبي استعداداً لمنافسات كأس العالم التي تجري خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، حيث يواجه المنتخب الأرجنتيني في الدور الأول منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا ضمن منافسات المجموعة C.
الجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي كان قد أعلن سابقاً عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، دعماً لخطط تعزيز شراكات إمارة أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على دعم استضافة الأحداث التاريخية لكرة القدم الأرجنتينية في أبوظبي.

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