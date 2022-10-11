سيف بن قضيب: الجزيرة الحمراء بصمة في «الأولى»



رأس الخيمة (الاتحاد)

أشاد سيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، بالجهود التي يبذلها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل تحقيق النتائج الإيجابية بدوري الدرجة الأولى التي تؤكد على تطور الفريق وتقدمه، وأنه يسير في الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة حرص على توفير كل الإمكانات من أجل تحقيق الفريق هذا الهدف، ونحمد الله على ما تحقق من نجاح بفضل جهود الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني معتز عبد الله وجهود اللاعبين وحماسهم في التدريبات والمباريات.

وأكد سيف بن قضيب أن وضع الفريق ضمن فرق المقدمة في دوري الأولى يشرفنا ويسعدنا، لأنه يعكس الجهد الذي بذل من أجل إعداد الفريق بالشكل المناسب، ونأمل في مضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تضع الفريق في مكانة متميزة تسعد جماهير النادي وتكون دافعاً قوياً لمواصلة المشوار، والتأكيد على نجاح نادينا بفضل العمل بروح الفريق الواحد من أجل مستقبل أفضل.

وأعرب سيف بن قضيب الزعابي عن سعادته بما لمسه من ردود فعل إيجابية من أبناء الجزيرة الحمراء الذين أثنوا على التطور الملموس في مرافق وملاعب النادي، والإشادة بنتائج فرق النادي لكرة القدم والسلة والدراجات وألعاب القوى وبوجود الأكاديميات في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أن خطط التطوير في مختلف المجالات ستتواصل حتى نحقق ما نتمناه جميعاً في أن يكون نادي الجزيرة الحمراء في مكانة متميزة بين أندية الدولة.