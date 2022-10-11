سلطان: «البطل الأوحد» أضعف مسابقات اليد



رضا سليم (دبي)

وجّه الدكتور ماجد سلطان، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الجماعية والفردية بنادي شباب الأهلي، التهنئة إلى فريق الشارقة بطل كأس السوبر لكرة اليد، والمتأهل للعب في كأس السوبر الإماراتي البحريني أمام النجمة بالمنامة 29 أكتوبر الجاري، مؤكداً أن الشارقة فريق كبير، ويضم نخبة من اللاعبين المواطنين والأجانب، واستحق الفوز بالكأس.

وأضاف: «مسابقات اليد ضعيفة، والمستوى الفني للأندية متدنٍ، ولا يوجد من ينافس الشارقة لسنوات، وبالتالي قاعدة البطل الأوحد أضعف مسابقات الرجال، وهو ما ينطبق أيضاً على المراحل السنية التي يتصدرها الشارقة، ولعل ضعف الدوري أفرز منتخبات ضعيفة، وهو ما ظهر من خلال مشاركة منتخب الرجال في البطولة الآسيوية، وأيضاً منتخب الناشئين الذي جاء في المركز الأخير بالبطولة الآسيوية الأخيرة، وبالتالي اللعبة تحتاج إلى حلول في ظل غياب المنافسة على البطولات».

وأشار إلى أن فريق شباب الأهلي استعد جيداً للموسم الحالي من خلال معسكر البحرين، واللعب مباريات قوية مع فرق القمة بالبحرين، وخسارة السوبر ليست نهاية المطاف، بل بداية الموسم، وأمامنا بطولات كثيرة في الأجندة المحلية، وسيظل الفرسان منافساً على القمة في كل البطولة، وهدفه منصات التتويج.

وتابع: «لدينا تحفظ على الحكام في مباراة كأس السوبر، ورغم أننا من الأندية التي تدعم الحكام المواطنين ودائماً تشجعهم، إلا أن أخطاء الحكام تحتاج إلى تدخل من لجنة التحكيم للوقوف عليها وعدم تكرارها، خاصة أن الأندية تجهز فرقها وتدفع الكثير في صفقات ثم يضيع مجهود الفريق بقرار من حكم، ولا أريد أن أتحدث عن طرد المدرب كمال عقاب، ولكني أوجه رسالة إلى لجنة الحكام بضرورة إعادة شريط المباراة للوقوف على كل خطأ، ونحن لا نشكك في حكامنا، وندرك أن الأخطاء جزء من اللعبة، ولكن علينا أن نتدارك الأخطاء لعدم تكرارها».

وكشف سلطان عن أن شباب الأهلي يدرس استضافة بطولة الأندية الآسيوية، وهناك تواصل مع مجلس إدارة اتحاد اليد من أجل الاجتماع مع الاتحاد الآسيوي للتعرف على شروطهم لاستضافة الحدث، والوصول معهم إلى نقطة اتفاق، ونأمل أن يكون لنا نصيب في استضافة مثل هذه البطولات التي تثري اللعبة، وتجهز الأندية للمنافسة على البطولات القارية.