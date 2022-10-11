الأربعاء 12 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سلطان: «البطل الأوحد» أضعف مسابقات اليد

سلطان: «البطل الأوحد» أضعف مسابقات اليد
11 أكتوبر 2022 14:15

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
حيواني: «السوبر الإماراتي البحريني» هدف «ملوك اليد»
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»

وجّه الدكتور ماجد سلطان، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الجماعية والفردية بنادي شباب الأهلي، التهنئة إلى فريق الشارقة بطل كأس السوبر لكرة اليد، والمتأهل للعب في كأس السوبر الإماراتي البحريني أمام النجمة بالمنامة 29 أكتوبر الجاري، مؤكداً أن الشارقة فريق كبير، ويضم نخبة من اللاعبين المواطنين والأجانب، واستحق الفوز بالكأس.
وأضاف: «مسابقات اليد ضعيفة، والمستوى الفني للأندية متدنٍ، ولا يوجد من ينافس الشارقة لسنوات، وبالتالي قاعدة البطل الأوحد أضعف مسابقات الرجال، وهو ما ينطبق أيضاً على المراحل السنية التي يتصدرها الشارقة، ولعل ضعف الدوري أفرز منتخبات ضعيفة، وهو ما ظهر من خلال مشاركة منتخب الرجال في البطولة الآسيوية، وأيضاً منتخب الناشئين الذي جاء في المركز الأخير بالبطولة الآسيوية الأخيرة، وبالتالي اللعبة تحتاج إلى حلول في ظل غياب المنافسة على البطولات».
وأشار إلى أن فريق شباب الأهلي استعد جيداً للموسم الحالي من خلال معسكر البحرين، واللعب مباريات قوية مع فرق القمة بالبحرين، وخسارة السوبر ليست نهاية المطاف، بل بداية الموسم، وأمامنا بطولات كثيرة في الأجندة المحلية، وسيظل الفرسان منافساً على القمة في كل البطولة، وهدفه منصات التتويج.
وتابع: «لدينا تحفظ على الحكام في مباراة كأس السوبر، ورغم أننا من الأندية التي تدعم الحكام المواطنين ودائماً تشجعهم، إلا أن أخطاء الحكام تحتاج إلى تدخل من لجنة التحكيم للوقوف عليها وعدم تكرارها، خاصة أن الأندية تجهز فرقها وتدفع الكثير في صفقات ثم يضيع مجهود الفريق بقرار من حكم، ولا أريد أن أتحدث عن طرد المدرب كمال عقاب، ولكني أوجه رسالة إلى لجنة الحكام بضرورة إعادة شريط المباراة للوقوف على كل خطأ، ونحن لا نشكك في حكامنا، وندرك أن الأخطاء جزء من اللعبة، ولكن علينا أن نتدارك الأخطاء لعدم تكرارها».
وكشف سلطان عن أن شباب الأهلي يدرس استضافة بطولة الأندية الآسيوية، وهناك تواصل مع مجلس إدارة اتحاد اليد من أجل الاجتماع مع الاتحاد الآسيوي للتعرف على شروطهم لاستضافة الحدث، والوصول معهم إلى نقطة اتفاق، ونأمل أن يكون لنا نصيب في استضافة مثل هذه البطولات التي تثري اللعبة، وتجهز الأندية للمنافسة على البطولات القارية.

كرة اليد
اتحاد اليد
كأس السوبر لكرة اليد
فريق الشارقة لكرة اليد
فريق شباب الأهلي
آخر الأخبار
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
الرياضي
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
اليوم 13:00
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
الرياضي
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
اليوم 12:45
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
دنيا
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
اليوم 12:33
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 12:33
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
الرياضي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©