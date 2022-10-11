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الرياضي

سون: جدول المباريات المزدحم جزء من حياة الاحتراف

سون: جدول المباريات المزدحم جزء من حياة الاحتراف
11 أكتوبر 2022 13:15

 
لندن (رويترز)

قال سون هيونج مين مهاجم توتنهام هوتسبير: إنه يجب على اللاعبين أن يتذكروا أنهم يحققون أحلامهم من خلال اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حتى لو كان جدول المواعيد مزدحماً وصعباً.

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وتحاول إدارات البطولات المحلية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إقامة عدد كبير من المباريات قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 20 نوفمبر، ومن المقرر أن يلعب توتنهام عشر مباريات قبل انطلاق نهائيات البطولة في قطر وستكون البداية بمباراة دوري أبطال أوروبا أمام أينتراخت فرانكفورت.

وقال سون (30 عاماً): إن السفر للمباريات وقضاء بعض الوقت بعيداً عن المنزل قد يكون صعباً، لكنه جزء من الحياة كلاعب محترف. وأبلغ سون صحيفة (لندن إيفينينج ستاندارد): «عندما تفكر، عندما كنت طفلاً، ما حلمك؟ ربما سيقول الجميع اللعب في الدوري الإنجليزي». وأضاف اللاعب الذي تقاسم الموسم الماضي صدارة هدافي الدوري مع محمد صلاح «لذلك نحن نعيش الحلم ولا يمكننا أن ننسى أبداً هذه اللحظات. أعلم أن هناك لحظات مرهقة وهي صعبة نفسياً وجسدياً حقاً، لكننا ولدنا لنفعل ذلك، نحن نحب أن نفعل ذلك ويجب أن نستمتع بالأمر. ومن الواضح أنه كلما استمتعت به، زادت السعادة هنا. أعلم أنها لحظات صعبة، ولكن يجب أن نجلب المزيد من السعادة وسيصبح الأمر أكثر إمتاعاً». وسيقود سون كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم، حيث يلعب منتخب بلاده في المجموعة الثامنة مع البرتغال وغانا وأوروجواي.

سون هيونج
توتنهام
كأس العالم 2022
الدوري الإنجليزي
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