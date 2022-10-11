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منتخبنا للجودو يبدأ الإعداد لبطولة أبوظبي جراند سلام

منتخبنا للجودو يبدأ الإعداد لبطولة أبوظبي جراند سلام
11 أكتوبر 2022 12:45

 
أبوظبي (الاتحاد)
اختتم منتخبنا للجودو مشاركته في بطولة العالم للجودو بطشقند، وشهد اليوم الأخير خسارة لاعبنا ظافر ارام في المرحلة الثانية أمام بطل بلجيكا نيكيفوروف توما في آخر 42 ثانية بعدما كان متقدماً 1/0، وتجاوز لاعبنا ظافر في الدور التمهيدي بطل بلغاريا جورجيف بوريس في وزن تحت 90 كجم بعد أداء متكافئ طيلة زمن المباراة، وبذلك ودع منتخبنا الذي تكون من 3 لاعبين البطولة بمكاسب فنية ستنعكس خلال بطولة أبوظبي المقبلة.
وشهد منافسات اليوم قبل الختامي شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، ورئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزز، وفي مباراة أخرى فاز الأوزبكي دافلات بوبونوف بذهبية وزن تحت 90 كجم بتفوقه على الكرواتي باربرا ماتيتش «الفضي» وسط حضور جماهيري كبير وقد حظى اللاعب الذهبي بتتويج الرئيس الأوزبكي.
ومن جانب آخر، ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس المصارعة والجودو، المشاركة الإيجابية في بطولة العالم، مؤكداً بأن إيجابياتها ستنعكس خلال المشاركات القادمة وفي مقدمتها بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى2022، التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي بصالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، والتي تقدم للمشاركة فيها حتى الآن 70 دولة.
وأضاف: «سيخضع منتخبنا لمعسكر داخلي في أبوظبي استعداداً لجراند سلام أبوظبي، وبعدها يتجه المنتخب لمعسكر خارجي يقام في طوكيو لمده شهر استعداداً للمشاركة في بطولة طوكيو جراند سلام التي تقام في يومي 3 و4 ديسمبر القادم، وسيكون ختام مشاركات المنتخب الأول في عام 2022 المشاركة في بطولة ماستر للجودو التي تقام في القدس من 20 إلى 22 ديسمبر القادم».

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