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«التعادل خطوة للأمام».. هكذا يرى مدرب فورست

«التعادل خطوة للأمام».. هكذا يرى مدرب فورست
11 أكتوبر 2022 12:45

لندن (رويترز) 

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يريد ستيف كوبر مدرب نوتنجهام فورست أن يسيطر فريقه على المباريات ويضغط لحصد النقاط الثلاث على أرضه، لكنه قال إنه بالنظر إلى النتائج الكارثية في الفترة الماضية فالتعادل 1-1 مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين كان خطوة في الاتجاه الصحيح.وتقدم فورست في الدقيقة 15 من ركلة حرة للمهاجم إيمانويل دينيس، وبعد ذلك بسبع دقائق أدرك فيلا التعادل بتسديدة من آشلي يانج.
وأنهى التعادل سلسلة من خمس هزائم متتالية في الدوري لفورست وتقدم فوق ليستر سيتي إلى المركز قبل الأخير، لكن كوبر اعترف بأنه يريد المزيد من فريقه على أرضه.
وأبلغ شبكة سكاي سبورتس «إنها خطوة في الاتجاه الصحيح. طموحنا ليس التعادل في المباريات على أرضنا وعدم الاستحواذ على الكرة. لكن الظروف دفعتنا إلى قبول الأمر وهي خطوة للأمام».
«كان هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج إلى تحسينها لكننا نحتاج حقاً إلى النظر إلى الأشياء التي قمنا بها بشكل جيد. يمكننا مواصلة البناء، نحاول بناء فريق لكن هذا ليس عذراً لعدم الركض أو القتال. فعلنا ذلك بشكل أفضل. دافعنا بشكل جيد». 

استون فيلا
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