جوارديولا يلتزم الصمت في الإجابة عن هذا السؤال!!

كوبنهاجن (د ب أ)

لم يقدم الإسباني جوسيب جوراديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أية إيضاحات حول إمكانية إراحة المهاجم النرويج إرلينج هالاند في مباراة الفريق أمام كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن سيتي اكتسح الفريق الدنماركي 5/ صفر ذهاباً، حيث سجل هالاند هدفين، في مباراة سيطر عليها الفريق الإنجليزي الأسبوع الماضي.

ويمكن لفريق جوارديولا تأكيد تأهله لدور الستة عشر في حال فاز في المباراة التي ستقام في ملعب «باركن» اليوم، لكن مع الرحلة التي سيسافر فيها الفريق إلى ليفربول استعداداً لمواجهة كبيرة الأسبوع المقبل، ربما سيحاول مدرب مانشستر سيتي إجراء بعض التغييرات في تشكيلته.

وبدأ هالاند جميع المباريات الـ 13 لفريقه في كل البطولات هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفاً في المجمل.

وفي حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة كوبنهاجن، قال جوارديولا: «سنقرر ما سيحدث في تشكيل الفريق، يجب أن أتحدث مع اللاعبين والطاقم الطبي ومن ثم سنقرر ما هو الأفضل للفريق، ثم سنرى بعد ذلك».

وأضاف: «صحيح أنه في آخر 25 إلى 30 دقيقة حينما تكون المباريات صعبة، نعاني من الإرهاق، وكذلك يتزايد خطر التعرض للإصابات، لكننا مؤخراً كنا محظوظين بتسجيل الأهداف في الشوط الأول أو في بداية الشوط الثاني، ومن ثم يمكننا إجراء التغييرات».

وتابع: «لكن الأمر لا يقتصر فقط على إراحة اللاعبين، لكنه أيضاً يتمحور حول إشراك البعض الآخر، يعجبني أنه يمكن للجميع المشاركة في الفريق واللعب بأفضل طريقة ممكنة والوصول لأعلى مستوى».