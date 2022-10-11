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الرياضي

«أوتار الركبة».. انتكاسة جديدة لكانتي

«أوتار الركبة».. انتكاسة جديدة لكانتي
11 أكتوبر 2022 11:13

لندن (د ب أ) 

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عانى الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، من انتكاسة جديدة في سعيه للتخلص من إصابته الأخيرة في أوتار الركبة، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بطل كأس العالم مع منتخب فرنسا لم يسافر إلى إيطاليا من أجل مباراة تشيلسي مع ميلان في دوري أبطال أوروبا المقررة اليوم.
وبقى كانتي، الذي لم يشارك مع تشيلسي في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في اللقاء الذي تعادل فيه فريقه مع توتنهام 14 أغسطس الماضي، في لندن بعدما تعرض لانتكاسة جديدة في تدريبات الفريق امس الاثنين.
واعترف جراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي بأن النادي واللاعب سيواجهان أوقات عصيبة في انتظار نتيجة الفحص الطبي، وأضاف: «الأمر ليس مثاليا ومحبط بالنسبة له ولنا، لكن علينا الانتظار ونرى مدى خطورة الإصابة ونبدأ من هناك». 

نجولو كانتي
تشيلي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
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