الأربعاء 12 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ميسي.. «من أجل السلام» ومن أجل مارادونا

ميسي.. «من أجل السلام» ومن أجل مارادونا
11 أكتوبر 2022 09:59


روما (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
علي بن ناصر: لست مسؤولاً عن خداع مارادونا
رونالدو يدخل "المعركة الصامتة"!

سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس مجموعة من النجوم الذين سيخوضون مباراة «من أجل السلام»، تكريماً لمواطنه الراحل الأسطورة دييجو مارادونا 14 الشهر المقبل في روما.
والى جانب نجم باريس سان جرمان الفرنسي حالياً وبرشلونة الإسباني سابقاً، سيتواجد نجوم كبار سابقين وحاليين مثل البرازيلي رونالدينيو، الحارس الإيطالي بطل مونديال 2006 جانلويجي بوفون، أو المدرب البرتغالي لروما جوزيه مورينيو بحسب الفيديو الذي نشروه على منصة «WEPLAYFORPEACE» من أجل هذه النسخة الثالثة من «مباراة من أجل السلام» التي تنظمها مؤسسة أنشأها البابا فرانسيس.
ونشر الفيديو في 10 أكتوبر لم يأت من فراغ، بل للدلالة على 10-10، تكريماً للقميص رقم 10 الذي ارتداه خلال مسيرته مارادونا الملقب بـ«إل أولتيمو دييس»، أي آخر رقم 10.
وتوفي مارادونا، الفائز بكأس العالم عام 1986، في نوفمبر 2020 عن 60 عاماً بسبب قصور في القلب.
وستقام المباراة 14 نوفمبر على الملعب الأولمبي في روما، أي قبل أقل من أسبوع على انطلاق مونديال قطر في 20 منه. 

ميسي
مارادونا
مورينيو
بوفون
بابا الفاتيكان
آخر الأخبار
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
الرياضي
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
اليوم 13:00
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
الرياضي
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
اليوم 12:45
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
دنيا
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
اليوم 12:33
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 12:33
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
الرياضي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©