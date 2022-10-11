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أرقام وحقائق تثير الاهتمام في جولة حاسمة من «الأبطال»

أرقام وحقائق تثير الاهتمام في جولة حاسمة من «الأبطال»
11 أكتوبر 2022 11:00

مراد المصري (دبي)
تنطلق الليلة مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسط محاولات من عدة أندية لتحقيق أمور للمرة الأولى في مسيرتها في المسابقة أو كسر النحس، فيما تثير العديد من الأرقام والحقائق الاهتمام في هذه الجولة الحاسمة.
يأمل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بالانفراد بالرقم القياسي بالفوز بأكبر عدد من المباريات، حيث يتساوى حالياً برصيد 102 فوز مع السير أليكس فيرجسون، عندما يلتقي «الملكي» مع شاختار الأوكراني في العاصمة البولندية وارسو حيث لم يسبق للميرنجي تحقيق الفوز بتعادله مع ليجا وارسو 3-3 في 2016.
حقق برشلونة الإسباني الفوز في جميع المواجهات الخمس السابقة على أرضه في «كامب نو» أمام إنتر ميلان الإيطالي في المسابقات الأوروبية، وهو بحاجة ماسة للفوز هذه المرة أيضاً من أجل إحياء حظوظه بالتأهل للأدوار الإقصائية.
يتطلع ميلان لكسر نحسه عندما يلتقي تشيلسي، حيث حقق الفريق الإيطالي الفوز مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة خاضها ضد الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال، فتعادل مرتين وخسر 8 مرات أيضاً.
يسعى النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لمواصلة أداءه المرعب بالسعي لتسجيل هدفين أو أكثر للمرة العاشرة في دور المجموعات دوري الأبطال، وذلك في مباراته رقم 23 فقط عندما يلتقي كوبنهاجن الدنماركي.
كما يسعى دورتموند الألماني لتحقيق أول فوز في ملعبه على إشبيلية، حيث تعادل مرة وخسر مرة واحدة في مناسبتين سابقتين ضد منافسه الإسباني، لكنه للمفارقة لم يعرف الخسارة في الأندلس، محققاً الفوز مرتين وتعادل مرة واحدة.
يتطلع بنفيكا البرتغالي لتحقيق أول فوز في زيارته السادسة إلى العاصمة الفرنسية باريس في دوري الأبطال، حيث تعادل مرتين وخسر 3 مرات في خمس مباريات سابقة منها التعادل مرة واحدة والخسارة مرتين أمام باريس سان جيرمان تحديداً.
يأمل نابولي في مواصلة سجله المميز عندما يلتقي أياكس الهولندي، حيث لم يعرف الفريق الإيطالي الخسارة في 11 مباراة على التوالي جميع المسابقات هذا الموسم، محققاً 9 انتصارات وتعادل مرتين.
يتطلع كلوب بروج لتحقيق أول فوز له في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ورغم تسجيله سبع أهداف في أربع مباريات سابقة، فإنه خسر ثلاث مرات أمام أتلتيكو مدريد وتعادل مرة واحدة مع ريال مدريد.
لم يسجل ليفربول الإنجليزي أكثر من هدف سوى مرة واحدة فقط في ست زيارات له إلى الملاعب الأسكتلندية في المسابقات الأوروبية، وقبل مواجهة رينجرز فإنه حقق الفوز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرتين هناك.
لم يعرف آينتراخت فرانكفورت الألماني الخسارة سوى مرة واحدة فقط في آخر تسع مواجهات أمام الأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية محققاً الفوز أربع مرات والتعادل أربع مرات، مما يعزز من معنوياته قبل لقاء توتنهام.

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