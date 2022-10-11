عودة بوجبا إلى «الديوك» في يد «السيدة العجوز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يزال ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا يحدوه الأمل في شفاء نجم خط وسطه بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي، والذي أجرى جراحة خطيرة في الركبة، أبعدته عن الملاعب مع ناديه الجديد منذ بداية الموسم.

وسر تمسك ديشامب بالأمل في شفاء هذا النجم، أنه يمثل مع نجولو كانتي ثنائياً لا غنى عنه في خط وسط «الديوك»، ولدورهما الكبير في انتصارات الفريق وفوزه بكأس العالم 2018 في روسيا.

غير أن ديشامب حرص في تصريحاته للصحفيين على أن يوضح إنه ليس معنى ذلك أن يضمه قبل أن تكتمل جاهزيته البدنية والفنية، لأنه لم يعتد أن يفعل ذلك مع أي لاعب في المنتخب مهما كان اسمه.

وعندما سئل ديشامب عن إمكانية لحاق بوجبا بكأس العالم في شهر نوفمبرالمقبل، قال: لا أتوقف عن متابعة حالة بوجبا على مر الأيام من أجل الاطمئنان على مدى تطوربرنامج تأهيله، ولن أيأس من إمكانية إعادته للمنتخب ولكنني أعلق أمر مشاركته في المونديال على شرط شفائه الكامل وتواجده مع ناديه يوفينتوس، فلم يحدث منذ أن توليت مهمة تدريب المنتخب أن استعنت بلاعب غيرجاهز تماماً أو ليس له فائدة.

وعلق قائلاً: إذا استدعيته مجدداً للمنتخب، أتمنى أن يكون بمقدوره أولاً اللعب لـ «السيدة العجوز» قبل إعلان القائمة الأخيرة لمنتخب فرنسا التي ستشارك في البطولة.

بوجبا البالغ من العمر 29عاماً، يشكل مع نجولو كونتي الدعامة الأساسية لخط وسط «الديوك» بسبب خبراتهما الطويلة، إذ لعب بوجبا 91 مباراة دولية وسجل 11 هدفاً، وموجود بصفة دائمة مع المنتخب منذ 2013، وغيابه الحالي يصعب تعويضه، بأدريان رابيو أو ماتيو جوندوزي أو جوردان فيرتو.

وعانى بوجبا الكثيرمن الإصابات مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الموسمين السابقين، ولم يظهر مطلقاً بمستواه في مونديال روسيا ولاحتى في مروره الأول على يوفنتوس، وجاءت الإصابة الأخيرة لتزيد موقفه صعوبة، والأمل الوحيد الذي ينتظره ديشامب هو أن ينجح بوجبا في العودة للمشاركة في بعض المباريات مع ناديه الإيطالي قبل إنطلاق المونديال.

يذكر أن يوفنتوس يحتل حالياً المركزالثامن في ترتيب «الكالشيو»، وثالث مجموعته في دوري الأبطال.