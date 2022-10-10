«فهيدة» تخطف ذهبية المهرات و«ستار فريد» أول الفحول

أبوظبي (وام)

حفل ختام فعاليات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية «المرابط الخاصة» 2022، والتي أُقيمت على مدى 4 أيام بالصالة الكبرى لأكاديمية بو ذيب، بمنافسات مثيرة. ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

واستهلت «ع ج فهيدة» لعبد الله راشد بن خصيف النعيمي، المنافسات بالفوز بذهبية المهرات، تاركة المركز الثاني للمهرة «ريانة الباهية» لعدنان عبد الله الشحي، فيما حصلت «أيه دي بدور» لحمد عدنان الشحي، على اللقب البرونزي.

وانتزع «داني الزبير» لجميلة محمد الرشيد، المركز الأول واللقب الذهبي لفئة الأمهار، تلاه «فلاح الهواجر» لمربط الهواجر، بينما حل ثالثاً المهر «كحيل ميدان» لمربط الميدان.

وتوشحت الفرس «أوروبيسا» لمربط بتران، بذهبية الأفراس، تاركة الوصافة الفضية للفرس «كيه ليالي» لخالد خليفة ضحى الكعبي، بينما حلت ثالثة الفرس «هلهولة الهواجر» لعليان الهاجري.

وحصدت «الجنية بي أتش أم» لمربط بن هميلة، اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تلتها «عنود الهواجر» لمربط الهواجر، وحصلت «أم أو مضاوي» لخلف أحمد خلف العتيبة، على المركز الثالث، كما نالت «أم أو مضاوي» أيضاً جائزة الشيخ زايد بن سلطان التي تمنح للخيل صاحب أعلى معدل في البطولة، على أن يكون من إنتاج المالك نفسه.

وأهدى «آر أيه كيه سمو» مربط رأس الخيمة، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، تلاه «جلمود الفراس» لمربط الفراس، وجاء ثالثاً «أتش أيه الشامخ» لحمد محمد راشد الحبسي.

واختتمت أشواط البطولات بمنافسات الفحول والتي نال لقبها الذهبي «ستار فريد» لمربط الجواهر، وحل ثانياً الفحل «دي لشاط» لمربط الريماس، فيما حل ثالثاً «إل في أيه ماكسيموس» لعمران محمد الخوري.