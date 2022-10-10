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الرياضي

«رابعة الأبطال» بين الثأر والعبور

«رابعة الأبطال» بين الثأر والعبور
11 أكتوبر 2022 03:31

ميلانو (أ ف ب) 

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بعد سقوطه بثلاثية في لندن الأسبوع الماضي، يتطلع ميلان الإيطالي للثأر من تشيلسي الإنجليزي، عندما يستقبله على ملعب سان سيرو اليوم ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي ستمنح الفرصة لريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في حجز أول بطاقتين إلى الدور ثمن النهائي.
أما تشيلسي، فواصل نتائجه الجيدة مع المدرب الجديد جراهام بوتر وحقق انتصاره الثاني توالياً في الدوري، بثلاثية نظيفة على ضيفه وولفرهامبتون نهاية الأسبوع.
ومنذ أن خلف الألماني المقال توماس توخيل على رأس الجهاز الفني لـ«البلوز»، حقق بوتر ثلاثة انتصارات في جميع المسابقات بعد تعادل مخيب ضد سالزبورج في لندن في اختباره الأول.
وسيسعى الفريق النمساوي للإفادة من المواجهة الإنجليزية-الإيطالية وتجديد فوزه على المتذيل دينامو زغرب (3 نقاط) عندما يحل عليه في كرواتيا بعد أن أسقطه بهدف نظيف ذهاباً.
وفي المجموعة السادسة، يأمل ريال مدريد الإسباني العودة من العاصمة البولندية وارسو بالنقاط الثلاث وببطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، عندما يواجه شاختار دانييتسك الأوكراني الذي يلعب بعيداً عن بلاده بسبب الغزو الروسي.
وفي المباراة الأخرى، يحل لايبزيج ضيفاً في اسكتلندا على سلتيك بعد فوزه 3-1 على أرضه في المباراة الأولى.
ويبدو مانشستر سيتي بقيادة هدافه الخارق إيرلينج هالاند مرشحاً أكثر من أي وقت للعبور إلى الدور التالي، عندما يحل على كوبنهاجن في الدنمارك، بعد أن ألحق به خسارة مذلة 5- صفر في ملعب الاتحاد، بينها ثنائية للنروجي.
 ويتصدر فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9) أمام بروسيا دورتموند (6)، مقابل نقطة لكل من إشبيلية الإسباني وكوبنهاجن. سيضمن بطاقة تأهله بحال فوزه، أو تعادله توازياً مع فوز دورتموند أو تعادله.
 ويأمل باريس سان جيرمان الفرنسي في العودة إلى الانتصارات بعد تعادله في آخر مباراتين في جميع المسابقات، عندما يستضيف بنفيكا البرتغالي على ملعب بارك دي برانس بعد أن تعادلا 1-1 في لشبونة.

تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
مانشستر سيتي
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