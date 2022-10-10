كأس آسيا 2023 تقترب من الدوحة

معتز الشامي (دبي)

يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هوية الدولة المستضيفة لكأس آسيا 2023 في اجتماع المكتب التنفيذي الأسبوع المقبل، والذي تستضيفه العاصمة كوالالمبور، حيث تقدمت كل من قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا بطلب لتنظيم الحدث، على خلفية انسحاب الصين من ملف الاستضافة.

وكشفت مصادر لـ«الاتحاد»، عن تقدم الملف القطري على الملف الكوري الجنوبي، وذلك لجاهزية المنشآت القطرية التي بنيت لاستضافة كأس العالم نوفمبر المقبل، فضلاً عن تسهيلات الإجراءات الخاصة بـ«كوفيد-19».

وأشارت المصادر إلى أن المكتب التنفيذي سيفاضل بين 3 ملفات عبر التصويت، بعد انسحاب أستراليا، حيث يتبقى كوريا الجنوبية وإندونيسيا وقطر، حيث سيعني فوز قطر «الأقرب للحسم» ضرورة نقل موعد البطولة لتقام بين ديسمبر 2023 ويناير 2024.

وسيحقق منح تنظيم البطولة لقطر عدة فوائد إضافية، أبرزها ضمان فوز الملف السعودي بشرف تنظيم نسخة 2027، حيث كانت قطر قد تقدمت بملف تنظيم كأس آسيا 2027 أمام السعودي، وفي حالة منحها شرف تنظيم 2023، ستقوم بسحب ملف ترشحها وبالتالي سيكون التصويت بالمكتب التنفيذي على الملف السعودي أو الإيراني، وبالتالي الأقرب هو فوز الملف السعودي.