«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» تحتفل بـ «النسخة الـ 15»

معتصم عبدالله (دبي)



تحتفل كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، المسمى الجديد لـ «كأس رابطة المحترفين»، بالنسخة الـ 15 مع انطلاق منافسات الموسم الحالي 2022- 2023، بإقامة 6 مباريات في ذهاب الدور الأول، حيث يلتقي مساء اليوم دبا والجزيرة، بني ياس والشارقة، الوحدة واتحاد كلباء، وتختتم الجولة الأربعاء بمباريات عجمان والظفرة، والنصر والبطائح، وخورفكان والوصل.

يشارك 12 فريقاً في الدور الأول لـ«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، في الوقت الذي ضمن فيه فريقا العين «حامل لقب» دوري أدنوك للمحترفين، وكأس الرابطة في الموسم الماضي 2021- 2022، بجانب شباب الأهلي «الوصيف»، التأهل المباشر إلى ربع النهائي.

وتقام مباريات «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل مباريات الأدوار «الأول، الثمانية، الأربعة»، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد من قبل الإدارة التنفيذية للرابطة.

وتطارد عقدة «النواخذة» ضيفه «فخر أبوظبي»، عطفاً على تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس في ثلاث مباريات حقق فيها دبا الفوز، من بينها مباراتان في الأدوار الإقصائية، غير أن مهمة «النواخذة» لن تكون سهلة هذه المرة أمام ثالث الدوري.

في المقابل، يستقبل «السماوي» ضيفه «الملك» في ظل تباين ظروف الفريقين على صعيد منافسة الدوري، غير أن الكفة تبدو متقاربة في الكأس خلال 6 مواجهات سابقة، يتفوق فيها بني ياس بنتيجة 3 انتصارات، مقابل فوزين للشارقة، والتعادل في مباراة.

وستكون مباراة «العنابي» أمام ضيفه «النمور» الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس، بعد الأولى موسم 2018- 2019 والتي انتهت بفوز الوحدة 2-0، والثانية أيضاً في مواجهات الفريقين في الموسم الحالي بعد تفوق «النمور» بهدف في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

موعد مع الهدف الـ 2000

ستكون النسخة الحالية لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» على موعد مع الهدف رقم 2000 في تاريخ البطولة، بعدما شهدت النسخ الماضية تسجيل 1945 هدفاً في 656 مباراة، حسمت 486 مباراة منها بالفوز مقابل التعادل في 170، ويقف فريقا الجزيرة وشباب الأهلي في صدارة الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 193 لفخر أبوظبي مقابل 189 للفرسان.

7 أبطال

توجت 7 أندية بألقاب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، على مدار النسخ الماضية ويتصدر شباب الأهلي الواجهة برصيد 5 ألقاب، بخلاف لقب سادس لنادي الشباب، وضمت القائمة العين، النصر، والوحدة برصيد لقبين لكل نادي، ولقب وحيد لناديي عجمان والجزيرة.

5 مسميات للكأس في 14 موسماً

يعد مسمى «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» الذي يزين شعار النسخة الحالية، ويستمر لثلاثة مواسم على التوالي، الخامس في مسميات البطولة التي حملت اسم «كأس اتصالات» في أول 5 مواسم في المحترفين، فيما حملت نسخة 2012- 2013 والتي توج بلقبها فريق نادي عجمان مسمى «كأس اتصالات للمحترفين»، وتحول المسمى لكأس المحترفين موسم 2013- 2014 الذي توج بلقبه نادي شباب الأهلي، قبل أن تحمل المسابقة مسمى «كأس الخليج العربي» بداية من موسم 2014- 2015 الذي شهد تتويج «العميد» باللقب وحتى 2020- 2021، فيما تغير المسمى إلى «كأس رابطة المحترفين» في الموسم الماضي 2021- 2022، وصولاً إلى المسمى الحالي.