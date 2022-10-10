«الفرسان» يوسع فارق «صدارة 21» إلى 5 نقاط

دبي (الاتحاد)



وسع شباب الأهلي متصدر ترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، فارق الصدارة بينه وبين أقرب ملاحقيه الجزيرة والوحدة على التوالي إلى 5 نقاط، بعدما احتفل «الفرسان» بالفوز الخامس على التوالي على حساب مضيفه اتحاد كلباء 3-1 ضمن الجولة الخامسة، والتي شهدت خسارة الجزيرة «الوصيف» أمام مضيفه الشارقة «الرابع» بنتيجة 2-3، فيما تغلب على الوحدة على النصر 3-1، وخسر العين أمام دبا 0-1، وفاز عجمان على بني ياس 2-1، وحسم التعادل 2-2 مباراة البطائح وخورفكان.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة، بعدما حول تأخره أمام مضيفه «النمور» بهدف محمد المراشدة في الدقيقة 4، إلى فوز 3-1، وسجل ثلاثية شباب الأهلي الهداف المالي شيكنا دومبيا في الدقيقة 58، ومحمد يوسف «ثنائية» في الدقيقتين 64 و66، ليتجمد رصيد «النمور» في 5 نقاط ويتراجع إلى المركز العاشر.

واستفاد الفرسان، من تعثر منافسه المباشر الجزيرة «الوصيف» بالخسارة الأولى في سجله أمام مضيفه الشارقة 2-3، وسجل أهداف «الملك» ضاري المازمي «هدفين» في الدقيقتين 15 و18، والبديل خليفة سمبيج في الدقيقة 91، فيما أحرز ثنائية «فخر أبوظبي» سعيد العبدولي 40، والإيفواري نيافا هيرمان 95، ورفع الشارقة رصيده إلى 8 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع، مقابل 10 للجزيرة «الوصيف».

وصعد الوحدة إلى المركز الثالث في الترتيب برصيد 10 نقاط، بفوزه على مضيفه النصر «السابع» بنتيجة 3-1، فيما عمق دبا «التاسع» برصيد 7 نقاط، جراح ضيفه العين «الثامن» بالفوز بهدف ايميرسون فابريكيو في الدقيقة 67، وهي الخسارة الثانية على التوالي للزعيم بعد الأولى أمام اتحاد كلباء 2-4 في الجولة الماضية.