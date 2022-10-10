جالتييه يمتص غضب مبابي

باريس (أ ف ب)

كشف مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف جالتييه، أنه تحدث "مطولاً" مع نجم الفريق كيليان مبابي بشأن تمركزه في الملعب، وذلك عشية لقاء بنفيكا البرتغالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبدا مبابي مرات عدة متذمراً من الدور الذي يوكله به جالتييه في أرضية الملعب، آخرها السبت في التعادل السلبي مع رينس في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي، حين كتب لاعب موناكو السابق على انستجرام "مباراة سلبية. نراكم الثلاثاء" مع هاشتاج "#هنا باريس" و"#بيفوغانغ"، أي جماعة رأس الحربة.

وحاول جالتييه التخفيف من وطأة هذا الأمر، بالقول: "لقد تحدثت معه أمس في نهاية الصباح لفترة طويلة، لمناقشة ومعرفة توقعاته... غالباً ما نجري مناقشات وأحاول طمأنته".

وأقر جالتييه: "صحيح أنه في بعض الأحيان يجد نفسه في المحور مع الشعور بأنه رأس الحربة، لكن مبابي لاعب ذكي جداً، قادر على تحليل تموضعه وتكييف تحركاته وفق الديناميكية".

وتابع: "نحن نتبادل الحديث كثيراً، وأنا أتفهم ملاحظاته وآراءه، إنه لاعب مهم للغاية في الفريق".

وأوضح مبابي بعد مباراة فرنسا والنمسا (2-صفر) في دوري الأمم الأوروبية، أنه أنه يفضل الحرية التي يتمتع بها في المنتخب الوطني، حيث يلعب خلف وحول قلب الهجوم أوليفييه جيرو، بينما يلعب رأس حربة في باريس سان جيرمان على حد قوله.

وعلق جالتييه على ما نشره مبابي على انستجرام بعد التعادل مع رينس من انتقاد مبطن للمدرب على منحه دور رأس الحربة، قائلاً أن ما قام به لاعبه كان "رد فعل في خضم اللحظة، في لحظة إحباط. شعرنا بخيبة أمل بسبب مباراتنا والنتيجة التي حققناها".

وتابع: "استمعت الى تصريحه بشأن شعوره براحة أكبر في تحركاته مع المنتخب الفرنسي"، مُذَكِراً أن سان جرمان لم ينجح في التعاقد مع "مهاجم رابع..."، ما كان سيؤمن "مهاجِمَيّن في خطة 2-4-4 أو 2-3-5، والسماح لكيليان باللعب أكثر في منطقته المفضلة" أي على الجناح.