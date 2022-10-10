الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

6 مدن عالمية تستضيف المهرجان الدولي لـ «جماهير المونديال»

6 مدن عالمية تستضيف المهرجان الدولي لـ «جماهير المونديال»
10 أكتوبر 2022 20:03

دبي (الاتحاد)
تستضيف 6 مدن عالمية فعاليات المهرجان الدولي «FIFA Fan Festival» خلال كأس العالم قطر 2022، حيث تعزز هذه المهرجانات المحلية تجربة مهرجان المشجعين الرئيسي المقرّر عقده في حديقة البدع بالدوحة ليكون قِبلةً للجماهير في قطر. 
وسيجمع FIFA الجماهير في مكان واحد من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم بكل من لندن ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسيول ودبي، في أجواء من المرح والمتعة والبهجة التي تُميِّز مهرجان المشجعين، والتي يعم معها مظاهر الاحتفال مختلف أنحاء المعمورة.
وتأتي هذه المهرجانات الدولية لتعزز تجربة مهرجان المشجعين الرئيسي، والتي ستوفر تجربة رائعة للمشجعين المتواجدين في قطر للاستمتاع بأجواء كرة القدم وأنغام الموسيقى وتذوق أشهى المأكولات واكتشاف تجربة ثقافية فريدة.
وستُقدِّم جميع المهرجانات الدولية للمشجعين بثاً مباشراً لمباريات كأس العالم، كما ستوفر لزوارها العديد من الأنشطة الترفيهية التي ستشمل عروضاً من إبداع نجوم عالميين في تنسيق الأغاني وموسيقيين وفنانين محليين، وذلك بحضور عدد من أساطير الفيفا، ناهيك عن فرصة الاستماع إلى الأحداث بتقنيات صوتية غامرة تمتزج فيها أصوات مباريات البطولة بأجواء الأحداث المحلية التي تعيشها الجماهير في قطر.
سترتبط جميع المدن المستضيفة لفعاليات مهرجان المشجعين الدولي بالمهرجان الرئيسي المقام في قطر،، كما سيتمكن المشجعون من الاطّلاع على محتوى حصري من البلد المضيف والتعرف على قصص وحكايات من قلب الحدث عبر قنوات الفيفا الرقمية.
وستفتح فعاليات مهرجانات المشجعين الدولية أبوابها للجماهير في تواريخ وأوقات محددة خلال البطولة، ابتداء من 20 نوفمبر وستختلف الأحداث من مهرجان لآخر، حيث ستتراوح بين عمليات فورية وفعاليات رئيسية بطاقة استيعابية تزيد عن عشرة آلاف زائر.
وقال رومي جاي، مدير قسم الأعمال في الفيفا: "تم تصميم مهرجان المشجعين ليكون ملتقىً لعشاق كرة القدم خارج أسوار الاستادات، حتى يتسنى لهم الاستمتاع بأفضل التجارب في مختلف المجالات، من كرة القدم إلى الموسيقى مروراً عبر الثقافة واكتشاف أنماط حياة جديدة وفريدة.

أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
دبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لمؤسسات استشراف المستقبل
دبي
كأس العالم 2022
الفيفا
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس الصربي يستعرضان حرس الشرف خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قصر صربيا الرئاسي (تصوير: محمد الحمادي وريان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
الإمارات
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 03:34
عبدالله بن زايد مصافحاً عبدالقادر السقاف (الصور من المصدر)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لخدمة مصالح الإمارات والمنطقة
اليوم 03:34
مكتوم بن محمد
الإمارات
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
اليوم 03:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©