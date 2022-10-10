6 مدن عالمية تستضيف المهرجان الدولي لـ «جماهير المونديال»

دبي (الاتحاد)

تستضيف 6 مدن عالمية فعاليات المهرجان الدولي «FIFA Fan Festival» خلال كأس العالم قطر 2022، حيث تعزز هذه المهرجانات المحلية تجربة مهرجان المشجعين الرئيسي المقرّر عقده في حديقة البدع بالدوحة ليكون قِبلةً للجماهير في قطر.

وسيجمع FIFA الجماهير في مكان واحد من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم بكل من لندن ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسيول ودبي، في أجواء من المرح والمتعة والبهجة التي تُميِّز مهرجان المشجعين، والتي يعم معها مظاهر الاحتفال مختلف أنحاء المعمورة.

وتأتي هذه المهرجانات الدولية لتعزز تجربة مهرجان المشجعين الرئيسي، والتي ستوفر تجربة رائعة للمشجعين المتواجدين في قطر للاستمتاع بأجواء كرة القدم وأنغام الموسيقى وتذوق أشهى المأكولات واكتشاف تجربة ثقافية فريدة.

وستُقدِّم جميع المهرجانات الدولية للمشجعين بثاً مباشراً لمباريات كأس العالم، كما ستوفر لزوارها العديد من الأنشطة الترفيهية التي ستشمل عروضاً من إبداع نجوم عالميين في تنسيق الأغاني وموسيقيين وفنانين محليين، وذلك بحضور عدد من أساطير الفيفا، ناهيك عن فرصة الاستماع إلى الأحداث بتقنيات صوتية غامرة تمتزج فيها أصوات مباريات البطولة بأجواء الأحداث المحلية التي تعيشها الجماهير في قطر.

سترتبط جميع المدن المستضيفة لفعاليات مهرجان المشجعين الدولي بالمهرجان الرئيسي المقام في قطر،، كما سيتمكن المشجعون من الاطّلاع على محتوى حصري من البلد المضيف والتعرف على قصص وحكايات من قلب الحدث عبر قنوات الفيفا الرقمية.

وستفتح فعاليات مهرجانات المشجعين الدولية أبوابها للجماهير في تواريخ وأوقات محددة خلال البطولة، ابتداء من 20 نوفمبر وستختلف الأحداث من مهرجان لآخر، حيث ستتراوح بين عمليات فورية وفعاليات رئيسية بطاقة استيعابية تزيد عن عشرة آلاف زائر.

وقال رومي جاي، مدير قسم الأعمال في الفيفا: "تم تصميم مهرجان المشجعين ليكون ملتقىً لعشاق كرة القدم خارج أسوار الاستادات، حتى يتسنى لهم الاستمتاع بأفضل التجارب في مختلف المجالات، من كرة القدم إلى الموسيقى مروراً عبر الثقافة واكتشاف أنماط حياة جديدة وفريدة.