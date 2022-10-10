مويبو.. حلم يتوقف بسبب القلب

لندن (د ب أ)

اضطر إينوك مويبو لاعب خط وسط فريق برايتون الإنجليزي لكرة القدم للاعتزال، رغم أنه في عمر الـ 24 عاماً، بعد تشخيص معاناته من مشكلة في القلب قد تهدد حياته.

واستُبعد اللاعب الزامبي من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الماضية، بعد أن شعر بوعكة خلال رحلته للانضمام إلى زملائه بالمنتخب.

وقضى مويبو بعض الوقت في مستشفى في مالي ثم عاد إلى برايتون، حيث خضع للفحوص التي كشفت عن معاناته من مشكلة وراثية في القلب.

وذكر نادي برايتون في بيان: "الحالة، التي قد تسوء بمرور الوقت، قد تشكل خطراً كبيراً للغاية على إينوك يتمثل في تعرضه لأزمة قلبية في حال استمراره في لعب كرة القدم التنافسية".

ونشر مويبو قصته عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "صبي من بلدة زامبية صغيرة تدعى شامبيشي لديه بعض الأنباء لمشاركتها. لقد وقف بقوة لتحقيق حلم لعب كرة القدم على أعلى المستويات، وبفضل من الله، حقق حلمه بالوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "لكن بعض الأحلام تنتهي، لذلك أعلن، بحزن، حاجتي للاعتزال بناء على نصيحة طبية وجهت لي. ومع ذلك، فهذه ليست نهاية تواجدي في كرة القدم، حيث أخطط للاستمرار بشكل ما".

وكان مويبو قد انضم إلى برايتون قادماً من ريد بول سالزبورج في يوليو 2021 ووقع عقداً لمدة أربعة أعوام، وقد سجل للفريق هدفين خلال 18 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وشارك مويبو في ست مباريات مع برايتون خلال هذا الموسم حتى الآن.