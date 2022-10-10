رئيس بايرن ميونيخ ينتقد موسمه!

برلين (د ب أ)

قال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إن النادي ليس راضياً تماماً عن موسمه حتى الآن، رغم تقديم عروض جيدة في دوري أبطال أوروبا.

وقال هاينر في تصريحات لإذاعة بافاريا: «أدينا بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا، وحققنا الفوز في جميع المباريات الثلاث، حتى في مواجهة إنتر ميلان وبرشلونة، وهما المنافسين الأكثر قوة، ولكننا لسنا راضين بالتأكيد إزاء ما قدمناه في البوندسليجا».ويحتل بايرن ميونيخ المتوج بلقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية، المركز الثالث في المسابقة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر يونيون برلين، وقد حقق بايرن أربعة انتصارات فقط خلال تسع مباريات خاضها بالدوري حتى الآن.

وجاءت الصدمة الأخيرة لبايرن ميونيخ أمس الأول «السبت»، عندما تعادل معه بروسيا دورتموند 2-2 في الثواني الأخيرة من مباراة الفريقين.

وقال هاينر: «علينا تصحيح المسار على الفور وحصد النقاط في الدوري للعودة إلى الصدارة».

وانتقد هاينر على وجه الخصوص طريقة إهدار الفريق للفرص التهديفية خلال المباريات.

وقال هاينر: «يجب أن يكون الفريق أكثر اتساقاً، لسنا جيدين بالشكل الكافي، لهذا أهدرنا العديد من النقاط التي لم يكن من المفترض أن نهدرها، هذا أمر مزعج وعلينا العمل لإصلاح ذلك».

وربما يشكل رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى برشلونة الإسباني، مبرراً لضياع هذه الفرص العديدة على بايرن ميونيخ.

وقال هاينر إن عدم التعاقد مع مهاجم جديد لم يكن متعلقا بالمال، وإنما يتعلق بإيجاد اللاعب المناسب في السوق.

وأضاف هاينر إنه لا يوجد العديد من اللاعبين مثل ليفاندوفسكي، الذي يمكنه تسجيل 30 هدفاً خلال موسم واحد.

ورغم حالة عدم الرضا بشأن الموسم، واصل هاينر دعمه للمدير الفني جوليان ناجلسمان قائلاً إنه مدرب شاب ومبتكر ومبدع، وأمامه مسيرة هائلة.