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الرياضي

«أبوظبي للدراجات» يُطلق الموسم الثاني من «فالكون ضمان سيريز»

«أبوظبي للدراجات» يُطلق الموسم الثاني من «فالكون ضمان سيريز»
10 أكتوبر 2022 16:30

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية سباق «فالكون ضمان سيريز» للموسم الثاني، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان». 

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استهدف هذا السباق، الذي انطلق من أمام المقر الجديد للنادي في جزيرة الحديريات، تحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، نظراً لفوائدها الصحية والبيئية والاقتصادية.
يتكون السباق من ست جولات على مدار الموسم، انطلقت الجولة الأولى بالفعل، أما الجولة الثانية فستكون 8 نوفمبر المقبل، وبالنسبة للجولة الثالثة ستكون 6 ديسمبر، والرابعة بتاريخ 3 يناير المقبل، والجولة الخامسة ستكون بتاريخ 7 فبراير، وأخيراً ستكون الجولة السادسة بتاريخ 7 مارس المقبل.
وسيتم احتساب النقاط في هذا السباق بشكل تراكمي في كل جولة لكل فئة مشاركة، وسيحصل الفائزون في نهاية السباق على جوائز قيمة مقدمة من الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، فيما يتم التتويج النهائي في آخر جولة.
والجديد في الموسم الثاني من السباق، هو مشاركة أصحاب الهمم في السباقات للمرة الأولى، إيماناً من إدارة نادي أبوظبي للدراجات بأهمية تمكينهم في المجتمع وتشجيعهم على انتهاج الرياضة كأسلوب حياة صحية ونشيطة، فضلاً عن دعم طموحات هذه الفئة من الرياضيين في المنافسة على أعلى المستويات مستقبلاً.

أبوظبي
نادي أبوظبي للدراجات
الشركة الوطنية للضمان الصحي
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