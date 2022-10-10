الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سباق «القابضة سكاي رن» يعود إلى تحدي دبي للياقة

سباق «القابضة سكاي رن» يعود إلى تحدي دبي للياقة
10 أكتوبر 2022 18:00

دبي (الاتحاد)
أعلنت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، عن عودة سباق «دبي القابضة سكاي رن» المُرتقب، سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي. وتقام الدورة الـ 17 من السباق في 12 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع «الاتحاد الدولي للجري العمودي» و«مجلس دبي الرياضي» و«مؤسسة الجليلة»، بالإضافة إلى «جميرا أبراج الإمارات» التي تستضيف الفعالية.
ويتطلب سباق «دبي القابضة سكاي رن» صعود 52 طابقاً، أي ما يعادل 1334 درجة سلم، وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في جميرا أبراج الإمارات، وهو مفتوح للعدّائين المحترفين والمهتمين باللياقة البدنية والهواة على حد سواء من دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم للمشاركة في منافسة شيّقة لهدف خيري. وسيعود ريع السباق بالكامل لصالح «مجلس الأمل» التابع لمؤسسة الجليلة، الجهة الخيرية الرسمية المستفيدة من مبادرات دبي القابضة المتعددة للياقة البدنية.
ومن المتوقّع أن ينضم إلى سباق «دبي القابضة سكاي رن» هذا العام 250 متسابقاً من بينهم 20 إلى 30 رياضياً محترفاً ضمن ثلاث فئات، هي: عدّائو النخبة، والمشاركة المفتوحة، والفرق، حيث من الشروط أن يتألف كل فريق من 4 مشاركين. وستُكرّم دبي القابضة أفضل ثلاثة متسابقين من الرجال وأفضل ثلاث متسابقات من النساء عن فئتي النخبة والمشاركة المفتوحة، بالإضافة إلى تكريم أفضل ثلاثة فرق. كما ستحتفي دبي القابضة بمشاركة أصحاب الهمم في السباق.
وستقدّم دبي القابضة جوائز نقدية للفائزين الثلاثة الأوائل من فئة النخبة، وكذلك أسرع فريق ضمن فئة الفريق.

أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
دبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لمؤسسات استشراف المستقبل
دبي القابضة
تحدي دبي للياقة
دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس الصربي يستعرضان حرس الشرف خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قصر صربيا الرئاسي (تصوير: محمد الحمادي وريان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
الإمارات
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 03:34
عبدالله بن زايد مصافحاً عبدالقادر السقاف (الصور من المصدر)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لخدمة مصالح الإمارات والمنطقة
اليوم 03:34
مكتوم بن محمد
الإمارات
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
اليوم 03:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©