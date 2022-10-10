سباق «القابضة سكاي رن» يعود إلى تحدي دبي للياقة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، عن عودة سباق «دبي القابضة سكاي رن» المُرتقب، سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي. وتقام الدورة الـ 17 من السباق في 12 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع «الاتحاد الدولي للجري العمودي» و«مجلس دبي الرياضي» و«مؤسسة الجليلة»، بالإضافة إلى «جميرا أبراج الإمارات» التي تستضيف الفعالية.

ويتطلب سباق «دبي القابضة سكاي رن» صعود 52 طابقاً، أي ما يعادل 1334 درجة سلم، وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في جميرا أبراج الإمارات، وهو مفتوح للعدّائين المحترفين والمهتمين باللياقة البدنية والهواة على حد سواء من دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم للمشاركة في منافسة شيّقة لهدف خيري. وسيعود ريع السباق بالكامل لصالح «مجلس الأمل» التابع لمؤسسة الجليلة، الجهة الخيرية الرسمية المستفيدة من مبادرات دبي القابضة المتعددة للياقة البدنية.

ومن المتوقّع أن ينضم إلى سباق «دبي القابضة سكاي رن» هذا العام 250 متسابقاً من بينهم 20 إلى 30 رياضياً محترفاً ضمن ثلاث فئات، هي: عدّائو النخبة، والمشاركة المفتوحة، والفرق، حيث من الشروط أن يتألف كل فريق من 4 مشاركين. وستُكرّم دبي القابضة أفضل ثلاثة متسابقين من الرجال وأفضل ثلاث متسابقات من النساء عن فئتي النخبة والمشاركة المفتوحة، بالإضافة إلى تكريم أفضل ثلاثة فرق. كما ستحتفي دبي القابضة بمشاركة أصحاب الهمم في السباق.

وستقدّم دبي القابضة جوائز نقدية للفائزين الثلاثة الأوائل من فئة النخبة، وكذلك أسرع فريق ضمن فئة الفريق.