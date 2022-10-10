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الرياضي

«النواخذة» في «شكل جديد» أمام الجزيرة

«النواخذة» في «شكل جديد» أمام الجزيرة
10 أكتوبر 2022 17:00

فيصل النقبي (دبا)
قرر الفرنسي جريجوري مدرب دبا إجراء بعض التغييرات الجوهرية في تشكيلة «النواخذة» استعداداً للقاء الجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يقام غداً «الثلاثاء» على استاد كلباء.
ورغم ضيق الوقت بين لقاء الفريق السابق بالدوري أمام العين وتولي جريجوري المهمة الفنية، إلا أنه حرص على قيادة التدريب الأساسي للجزيرة ورحب باللاعبين على طريقته الخاصة بالجلوس لشرح استراتيجيته التدريبية على أرض الملعب.
وستكون التغييرات مهمة لضمان منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين ليراهم المدرب ويطمئن على مستوياتهم الفنية، تمهيداً لإجراء تغييرات لتحسين أداء الفريق في الدوري.
يذكر أن دبا يحتل المركز الأخير في جدول الدوري برصيد نقطة وحيدة حصل عليها أمام الوصل، مقابل أربع هزائم أمام شباب الأهلي والجزيرة والعين وعجمان.

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