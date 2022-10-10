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الرياضي

الجماهير .. منافسة خاصة في عالم «الفانتاسي»

الجماهير .. منافسة خاصة في عالم «الفانتاسي»
10 أكتوبر 2022 14:00

 
مراد المصري (دبي)

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بعيداً عن أجواء المباريات الحافلة بالإثارة في أول خمس جولات من دوري أدنوك للمحترفين، التي عرفت غزارة تهديفية بتسجيل 101 هدفاً في أول 35 مباراة، فإن الرابح الأكبر من هذه الحصيلة هم الجماهير ممن اختاروا خوض منافسة خاصة في مسابقة «الفانتاسي» التي تواصل رابطة المحترفين تنفيذها هذا الموسم من خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الخاص بها.
وتشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق من مختلف دول العالم، منهم أكثر من 6 آلاف من داخل الدولة، وسط تنافس لاختيار أفضل اللاعبين لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط من دون أو من خلال الخواص المتاحة، وذلك على غرار مسابقات الفانتاسي العالمية وأشهرها الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتصدر علي مبخوت نجم الجزيرة قائمة أكثر اللاعبين حصداً للنقاط بمجموع 54 نقطة في أول خمس جولات، يليه كل من فابيو ليما لاعب الوصل ولابا كودجو لاعب العين بمجموع 45 نقطة، فيما شكل لوان بيريرا لاعب الشارقة مفاجئة سعيدة للجماهير بتحقيقه 43 نقطة، يليه المغربي سفيان رحيمي لاعب العين برصيد 41 نقطة.
ويعتبر عيسى الحوتي من اتحاد كلباء حارس المرمى الأكثر حصداً للنقاط لحد الآن بمجموع 31 نقطة، يليه زايد أحمد حارس مرمى البطائح برصيد 27 نقطة، ثم أحمد الحوسني حارس مرمى خورفكان برصيد 25 نقطة في تفوق لهذا الثلاثي على الأسماء المعروفة، فيما يتصدر إريك لاعب العين قائمة أكثر المدافعين تحقيقاً للنقاط برصيد 35 نقطة.
واللافت أن لابا كودجو نجم العين هو اللاعب الأكثر اختياراً من قبل المشاركين بنسبة وصلت إلى 76.1٪، يليه علي مبخوت بنسبة 46.1٪، ثم باكو ألكاسير مهاجم الشارقة بنسبة 42.7٪.
يذكر أن صاحب الرصيد الأكبر من النقاط من الجماهير يتم تكريمه سنوياً في حفل جوائز الموسم، وذلك رفقة أفضل اللاعبين والمدربين والأندية، إلى جانب الجائزة المادية المجزية، فيما يتم توزيع جوائز أسبوعية وشهرية أيضاً.

رابطة المحترفين
الفانتسي
علي مبخوت
دوري أدنوك للمحترفين
لابا كودجو
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