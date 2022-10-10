77 لاعباً في ختام مهرجان خريف العين للشطرنج



العين (الاتحاد)

توج الناشئ الإماراتي عبدالله الشعالي بطلا لمسابقة الشطرنج الكلاسيكي للناشئين غير المصنفين تحت 14 عاماً ضمن منافسات مهرجان خريف العين للشطرنج الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة 77 لاعباً ولاعبة من 10 دول هي الهند والفلبين وبنجلاديش وباكستان وروسيا والأردن ومصر وإريتريا وسوريا والإمارات

حضر حفل الختام وتوج الفائزين، محمد أمين عبدالله الزرعوني الرئيس التنفيذي للنادي، ةفاز عبدالله الشعالي بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الشطرنج الكلاسيك لغير المصنفين والناشئين تحت 14 سنة برصيد 6 نقاط وحل في المركز الثاني الفلبيني جابريل ميجان بينما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الباكستاني حمد محمد سليم.

وفازت العيناوية شيخة عبدالله المريخي بجائزة أفضل لاعبة إماراتية وفاز العيناوي محمد علي طارق المراشدة بجائزة أفضل لاعب إماراتي وحصدت ريم سالم الظاهري جائزة أفضل لاعبة عيناوية.

وحصد خليفة المنصوري جائزة أفضل لاعب عيناوي، وحصد حمدان صلاح حيدره جائزة أفضل ورقة تسجيل، فيما فاز لاعبنا سالمان علي بجائزة أفضل لاعب تحت 14 سنة بينما حصد لاعبنا محمد عمر الجابري جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة، وفاز السوري محمد مخملجي بجائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات وحصد المصري كريم محمد جائزة 8 سنوات.

توج المصري سمير رامز بلقب مسابقة المصنفين بينما حل ثانيا الفلبيني إيرك أولانداج وحصد المركز الثالث لاعب إريتريا يوناثان تيسفاي. وفاز بجائزة أفضل لاعب إماراتي لاعبنا حمدان آل علي وحصت لاعبتنا زينب درويش المعمري جائزة أفضل لاعبة إماراتية. وفاز لاعبنا سعد جابر بجائزة أفضل عيناوي وفازت عائشة الشامسي بجائزة أفضل عيناوي.