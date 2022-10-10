«غريب» يشدو على ارتفاع 140 سم في «حواجز الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

انتزع الفارس شادي غريب على صهوة جواده «كابرنت دو مارش» من نادي الشارقة للفروسية، صدارة التمايز في أهم منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ(11)، واشتمل اللقاء على 10 منافسات جرت يومي السبت والجمعة الماضيين على ميادين نادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق.

وجاء فوز الفارس شادي غريب بالجواد «كابرنت دو مارش» في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، بمشاركة 26 فارساً وفارسة، نجح منهم 6 فرسان جميعهم من نادي الشارقة للفروسية في الانتقال إلى التمايز، وعبوره دون خطأ، وحددت المراكز حسب أفضلية الزمن، وسجل غريب (32.70) ثانية، والثاني الفارس محمد الهاجري وأكمل التمايز في زمن بلغ (35.15) ثانية مع الفرس «أنابا هايس».

المنافسة الأولى لفرسان المستوى الأول، جاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز (140) سم، وتنافس فيها 23 فارساً، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس محمد شافي الرميثي مع الفرس «كارامبا» من نادي أبوظبي للفروسية.

المنافسة الأولى من مرحلتين خاصة على حواجز (130) سم، تنافس فيها 59 فارساً، وأكمل المرحلتين دون خطأ 22 فارساً، وتصدرهم الفارس سعيد محمد المازمي بالجواد «الكوماندوز» من نادي الشارقة للفروسية، والمنافسة الثانية على حواجز (130) سم، جاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتنافس فيها 60 فارساً وفارسة على ميدان الصالة المغطاة، وأكمل الجولة الرئيسة دون خطأ 22 فارساً، ونال المراكز الأربعة الأول فرسان القفز من نادي الشارقة للفروسية، وأحرز جائزة المركز الأول الفارس عبد الله حميد المهيري بالجواد «كونيج».

في منافسة المرحلتين الخاصة للفرسان من فئة (الجونيورز) على حواجز (120) سم، تنافس 22 فارساً، في ميدان الصالة المغطاة، ونجح منهم 3 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ، وأولهم الفارس محمد فائق أنس، من نادي الشارقة للفروسية، وفاز الفارس أحمد الشريف مع الفرس «باييس هوتيير» من نادي الشارقة للفروسية في منافسة المرحلتين التي شارك فيها 23 فارساً في ثاني أيام المنافسات على ميدان الصالة المغطاة.

وتنافس 21 خيلاً عمر 6 سنوات على الارتفاع ذاته، وفاز الجواد «لاتور بي» بقيادة الفارس محمد فادي الزبيبي من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل الفارس الزبيبي مع «لاتور بي» ثنائية بعد فوزه في منافسة المرحلتين للخيول الصغيرة 6 سنوات، ومن فئة فرسان المستوى الثاني، تنافس 47 فارساً، وأكمل المرحلتين الخاصة دون خطأ 11 فارساً، وفاز الفارس عبد الله أحمد أمين مع الفرس «فيفا» من نادي الشارقة للفروسية.