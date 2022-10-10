«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»

رضا سليم (دبي)

ضرب فريق الشارقة موعداً مع النجمة في كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد بالمنامة بعد فوزه بكأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي بتغلبه على شباب الأهلي 32-27، ليدشن الملك الشرقاوي أولى بطولاته هذا الموسم ويحتفل اللاعبون بالكأس بعدما ارتدوا قمصاناً عليها عبارة «سوبر ملكي».

وحقق الملك الشرقاوي حتى الآن 36 بطولة محلية في ملاعب اليد منها 16 بطولة دوري، و4 كؤوس الإمارات، و9 مرات لكأس رئيس الدولة، ومرتان كأس نائب رئيس الدولة، و5 كؤوس للسوبر المحلي بجانب السوبر الإماراتي البحريني، مرة واحدة والحصول على ميداليتين برونزيتين لبطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، كما حصد النادي درع التفوق العام لكرة اليد للموسم 2021 - 2022، للمرة الـ18 في تاريخه، منذ بدء تطبيق نظام مسابقة درع التفوق العام، في الموسم 1999-2000.

في الوقت نفسه، خسر فريق شباب الأهلي 3 بطولات في 3 نهائيات في السلة والطائرة واليد في 22 يوماً، بعدما خسر في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد لكرة السلة أمام الشارقة يوم 18 سبتمبر، ثم خسارة نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة أمام الجزيرة السبت الماضي، ثم خسارة سوبر اليد أمام الشارقة، والمثير أن صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل كانت شاهدة على خروج الفرسان من بطولتي الطائرة واليد.

من جانبه، أعرب نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت به مباراة السوبر من كلا الفريقين وقال:«البداية مبشرة بعدما شهدنا مباراة جيدة فنياً من الفريقين رغم أننا في بداية الموسم، إلا أن الأداء يكشف عن جاهزية الفريقين للموسم الطويل».

وأضاف:«جميع الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر الإماراتي البحريني في نسختها الخامسة قد تم الانتهاء منها من خلال الاتفاق مع اتحاد البحرين وستكون المباراة في موعدها، ونأمل أن يستمتع عشاق كرة اليد في الخليج بالمستوى بين الشارقة والنجمة».

وأثنى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي على أداء الفريق، مؤكداً أن النجاحات التي يحققها النادي جاءت بتكاتف جهود فريق العمل في جميع الإدارات، وبغرس شخصية البطل في اللاعبين مع توفير كافة متطلبات الفرق الرياضية، لتحقيق الألقاب التي تسجل باسم الإمارة الباسمة ونادي الشارقة.

وأعرب محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، عن سعادته بهذا الإنجاز وبنجاح رجال اليد في الحفاظ على كأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي، وبداية الموسم ببطولة تمنح الفريق والمنظومة دفعة إيجابية في باقي استحقاقات الموسم الطويل، مشيداً بأداء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، مثنياً على روحهم العالية وإصرارهم على التتويج بالكأس، موجهاً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي ولمجلس إدارة نادي الشارقة على الدعم ومتابعتهم المتواصلة.

وأكد جاسم محمد المشرف على كرة اليد بنادي الشارقة، أن كلمة السر في فوز الفريق بكأس السوبر في التجهيز للموسم من خلال المشاركة في بطولة الأندية العربية بتونس والتي حصد الفريق المركز الخامس فيها، إلا أنه خاض مباريات قوية في البطولة جهزت الفريق بقوة للموسم المحلي.

وأضاف: كأس السوبر الإماراتي البحريني هدفنا هذه المرة والعودة به من المنامة، مثلما فعلها النجمة في الموسم الماضي وفاز على الشارقة وعاد به للبحرين، وهو تركيزنا في المرحلة المقبلة.