تحدي أدنوك ياس في المدارس يطلق موسمه الثاني



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي إدارة رياضة السيارات عن إطلاق الدورة الثانية من تحدي أدنوك ياس في المدارس لمنطقة الظفرة، تزامنًا مع الاستعدادات لتنظيم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لعام 2022، ليفوز أفضل 20 مشارك في التحدي بدعوة لخوض نهائيات المسابقة التي تقام في حلبة مرسى ياس خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1.

وكانت الدورة الأولى من تحدي أدنوك ياس في المدارس لمنطقة الظفرة قد أقيم بالتزامن مع السباق الختامي للموسم الماضي محققة نجاحًا هائلًا، وتفتح المسابقة المدرسية أبوابها مجانًا أمام طلاب جميع مدارس المنطقة الغربية في أبوظبي ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا لتلهمهم في أن يصبحوا مهندسي المستقبل.

ويشجع التحدي طلاب المدارس المشاركين على تطبيق معارفهم في مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بأسلوب عملي، حيث يعمل الطلاب على تطوير ملف رقمي لفريق فورمولا-1 افتراضي يتضمن كل ما يتطلبه فريقهم الجديد، بما في ذلك تصميم سيارة فورمولا-1 مصغرة، لتتولى لجنة التحكيم تقييم جميع المشاركات وترشيح 20 متسابق للمشاركة في المرحلة النهائية التي تقام خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، حيث يمكنهم التسابق بسياراتهم المصغرة على مسار المسابقة المصغر.

وتستقل المسابقة مشاركات الطلاب لغاية 21 أكتوبر، لتتولى لجنة التحكيم بعد ذلك دراسة جميع المشاركات وترشيح 20 متسابق، الذي سيتلقون دعوة حصرية لاختبار أجواء سباقات الفورمولا-1 الحماسية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، ومتابعة فعاليات عطلة الأسبوع والسباق الختامي.

ويخوض المتسابقون المرشحون لنهائيات تحدي أدنوك ياس في المدارس لمنطقة الظفرة خلال عطلة أسبوع سباق الفورمولا-1 في أبوظبي مجموعة من السباقات المباشرة تختبر أداء سياراتهم المصغرة على مسار مسابقة الفورمولا1 في المدارس، ليتوجهوا بعد ذلك إلى مسار ياس كارت زون في حلبة مرسى ياس ليختبروا متعة السباقات.

وينسجم برنامج أدنوك ياس في المدارس مع استراتيجية دولة الإمارات وأهدافها في تطوير جيل من خريجي المدارس المزودين بمهارات القرن 21 تحقيقًا لخطة مئوية الإمارات 2071، ويسعى البرنامج إلى إلهام وتطوير أبطال المستقبل وتزويدهم بمهارات القرن 21، وإطلاق شغفهم بمواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، موفرًا لهم الفرصة لتطوير مهارتهم وتطبيق معارفهم بأسلوب عملي استنادًا على مشاريع عملية مستوحاة من رياضة الفورمولا-1 ذات الشعبية العالمية.