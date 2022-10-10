«نفد الصبر» على بوش في ليون

باريس (د ب أ)

أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم إقالة بيتر بوش من تدريب الفريق الأول وتعيين لوران بلان، وجاءت إقالة بوش من منصبه بعدما نفد صبر مسؤولي النادي الفرنسي، الفائز بلقب الدوري سبع مرات، من المدرب، الذي بدأ موسمه الثاني مع الفريق بشكل جيد ولكن النتائج تراجعت مؤخرا.

وبعد أن حصد النادي 13 نقطة من أول خمس مباريات بالدوري الفرنسي، وكانت هناك إشارة إلى أن الفريق سينافس على الأقل على احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، ولكن النتائج تراجعت بشكل كبير.

وأنهى الفريق سلسلة الهزائم التي استمرت لأربع مباريات متتالية عندما تعادل مع تولوز 1/1 الجمعة، ولكن هذه النقطة لم تكن كافية لإنقاذ بوش، المدرب السابق لكل من أياكس وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.

وسيكون بديل بوش هو بلان، المدرب السابق لكل من بوردو والمنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان