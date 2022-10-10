الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كلوب: من السذاجة التفكير في المنافسة على اللقب!!

كلوب: من السذاجة التفكير في المنافسة على اللقب!!
10 أكتوبر 2022 10:15

 
لندن (د ب أ)
اعترف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن آمال فريقه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم انتهت بعد الخسارة 2 / 3 أمام أرسنال الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن جراح ليفربول ازدادت بعد إصابة الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد ولويس دياز، وقال الألماني كلوب:«لم نعد في سباق المنافسة على اللقب. من السذاجة أن أجلس هنا وأفكر أننا اقتربنا».
وأضاف:«لدينا مشاكل حاليا، بالطبع أرسنال في أفضل مستوياته، متصدر جدول الترتيب، ولكن كانت لدينا مشاكل ضخمة، أعتقد أنه حتى عندما نكون في وضع سيء، بالتغييرات المبكرة وأشياء مثل هذه، هناك مشاكل، وهذه هي الحقيقة».
ومع ذلك، رفض كلوب اللوم على طريقة لعب الفريق، وقال:«أعتقد ان الأهداف التي تلقيناها ليس لها علاقة بالطريقة»، وأكد:«هل لدي مخاوف أكبر؟ نعم، بالطبع أنا غير سعيد. كيف يمكنني أن أشعر بالسعادة؟» وأردف:«نمر بفترة صعبة حاليا، ونريد أن نتخطاها سويا. هذا ما نعمل عليه».
وتعامل كلوب مع إصابات عديدة هذا الموسم ولكن الأمور ساءت في ملعب الإمارات، حيث ترك دياز وأرنولد الملعب قبل بداية الشوط الثاني، وقال كلوب:«دخلنا فترة الراحة بين الشوطين، ولدينا مشاكل إضافية. لويس دياز، اضطررنا لتغييره قبل نهاية الشوط الأول، إنه يعاني من مشكلة في الركبة، إصابة ليست جيدة، ليست جيدة حقا».
وأضاف:«سوف يخضع لأشعة، وسنعرف المزيد، لا أعلم مدى الإصابة»، وأكد:«لكن فوق كل ذلك إصابة أرنولد، سيئة للغاية لأنها في الكاحل، إلتواء في الكاحل، هذا أمر ليس جيدا. ترينت منذ سبع سنوات لم يخرج من الملعب طالما كان قادرا على اللعب، كان لديه الكثير من الألم، كان هناك تورم طفيف لذلك سوف يخضع لأشعة». 

أخبار ذات صلة
مويبو.. حلم يتوقف بسبب القلب
فان دايك: هناك انخفاض في الثقة لكن ليفربول سيتعافى
ليفربول
كلوب
يورجن كلوب
البريميرليج
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس الصربي يستعرضان حرس الشرف خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قصر صربيا الرئاسي (تصوير: محمد الحمادي وريان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
الإمارات
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 03:34
عبدالله بن زايد مصافحاً عبدالقادر السقاف (الصور من المصدر)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لخدمة مصالح الإمارات والمنطقة
اليوم 03:34
مكتوم بن محمد
الإمارات
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
اليوم 03:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©