كلوب: من السذاجة التفكير في المنافسة على اللقب!!



لندن (د ب أ)

اعترف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن آمال فريقه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم انتهت بعد الخسارة 2 / 3 أمام أرسنال الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن جراح ليفربول ازدادت بعد إصابة الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد ولويس دياز، وقال الألماني كلوب:«لم نعد في سباق المنافسة على اللقب. من السذاجة أن أجلس هنا وأفكر أننا اقتربنا».

وأضاف:«لدينا مشاكل حاليا، بالطبع أرسنال في أفضل مستوياته، متصدر جدول الترتيب، ولكن كانت لدينا مشاكل ضخمة، أعتقد أنه حتى عندما نكون في وضع سيء، بالتغييرات المبكرة وأشياء مثل هذه، هناك مشاكل، وهذه هي الحقيقة».

ومع ذلك، رفض كلوب اللوم على طريقة لعب الفريق، وقال:«أعتقد ان الأهداف التي تلقيناها ليس لها علاقة بالطريقة»، وأكد:«هل لدي مخاوف أكبر؟ نعم، بالطبع أنا غير سعيد. كيف يمكنني أن أشعر بالسعادة؟» وأردف:«نمر بفترة صعبة حاليا، ونريد أن نتخطاها سويا. هذا ما نعمل عليه».

وتعامل كلوب مع إصابات عديدة هذا الموسم ولكن الأمور ساءت في ملعب الإمارات، حيث ترك دياز وأرنولد الملعب قبل بداية الشوط الثاني، وقال كلوب:«دخلنا فترة الراحة بين الشوطين، ولدينا مشاكل إضافية. لويس دياز، اضطررنا لتغييره قبل نهاية الشوط الأول، إنه يعاني من مشكلة في الركبة، إصابة ليست جيدة، ليست جيدة حقا».

وأضاف:«سوف يخضع لأشعة، وسنعرف المزيد، لا أعلم مدى الإصابة»، وأكد:«لكن فوق كل ذلك إصابة أرنولد، سيئة للغاية لأنها في الكاحل، إلتواء في الكاحل، هذا أمر ليس جيدا. ترينت منذ سبع سنوات لم يخرج من الملعب طالما كان قادرا على اللعب، كان لديه الكثير من الألم، كان هناك تورم طفيف لذلك سوف يخضع لأشعة».