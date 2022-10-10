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الرياضي

هل يغيب ديبالا عن كأس العالم؟

هل يغيب ديبالا عن كأس العالم؟
10 أكتوبر 2022 10:09

روما (رويترز)
أكد جوزيه مورينيو مدرب روما تعرض المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا لإصابة خطيرة خلال الفوز بملعبه 2-1 على ليتشي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد وربما لن يتمكن من اللعب حتى نهاية العام.
وغادر ديبالا الملعب بعد تسجيله لهدف الفوز من ركلة جزاء بالدقيقة 48 وبدا أنه يعاني من مشكلة عضلية، ووضع الجهاز الطبي ثلجا على فخذه الأيسر.
وقال مورينيو لمنصة (دازون) «ديبالا في حالة سيئة، إن لم تكن سيئة جدا مع الأسف».
وأضاف المدرب البرتغالي أنه يتخيل صعوبة عودة ديبالا للعب قبل 2023، ما يهدد مشاركته في كأس العالم في قطر التي تنطلق في 20 نوفمبر، وتابع «أنا لست طبيبا ولم أتحدث مع أحد، لكن من واقع خبرتي ومما فهمته من باولو سيكون الوضع صعبا». 

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