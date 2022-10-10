كريتشيكوفا تسقط المصنفة الأولى وتتوج بلقب أوسترافا



لندن (رويترز)

فازت التشيكية باربورا كريتشيكوفا على المصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك في مواجهة بين بطلتين سابقتين لفرنسا المفتوحة لتتوج ببطولة أوسترافا للتنس وتواصل صحوتها المتأخرة في موسم عانت فيه من الإصابات.

ووصلت بطلة رولان جاروس 2021 إلى نهائي بطولة سيدني ذات 500 نقطة في بداية العام واستندت على مستواها الرائع لتبلغ دور الثمانية في أستراليا المفتوحة.

وارتقت كريتشيكوفا (26 عاما) إلى المركز الثاني، الأعلى لها بالتصنيف العالمي، في فبراير قبل أن تغيب لأشهر بسبب إصابة بالمرفق، وعجزت عن بلوغ الدور قبل النهائي حتى تمكنت من الفوز بلقبين متتاليين في تالين بإستونيا وبمسقط رأسها أوسترافا.

وتغلبت كريتشيكوفا 5-7 و7-6 و6-3 على شيانتيك بطلة فرنسا المفتوحة مرتين لتلحق بها أول هزيمة في نهائي منذ 2019 يوم الأحد.

وقالت لموقع اتحاد اللاعبات المحترفات عقب المباراة التي استغرقت ثلاث ساعات و16 دقيقة «كانت فترة صعبة لأنني اعتقد أن بداية الموسم كانت رائعة، ثم حدثت الإصابة وغبت لفترة طويلة، أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر، كان من الصعب العودة في منتصف موسم وحاولت استعادة لياقتي، أنا سعيدة وحسب بالعودة لمستواي حاليا».

وخلال الأسبوعين الماضيين تغلبت أيضا على بطلة ويمبلدون إيلينا ريباكينا والمصنفة الثالثة عالميا أنيت كونتافيت.

وأضافت «لم أنس كل ما حدث العام الماضي، أنا ممتنة لكل شيء حدث، تغيرت وحصلت على طاقة إضافية، اعتقد أنني لاعبة وانسانة مختلفة الآن».