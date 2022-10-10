«سباق رباعي» على صدارة «دوري الدرجة الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)

اشتعلت المنافسة على صدارة دوري الدرجة الأولى، بعدما تساوت 4 اندية برصيد 10 نقاط بنهاية «الجولة الخامسة»، بقيادة الإمارات من 4 مباريات آخرها الفوز العريض والأكبر في الدوري على حساب جلف اف سي 7- صفر، ودبا الحصن، والجزيرة الحمراء، والعربي على التوالي من 5 مباريات.

وشهدت «الجولة الخامسة» تسجيل 25 هدفاً في المباريات الثمان، وجاءت الحصيلة الأكبر في مواجهة «الصقور» أمام مضيفه جلف اف سي، حيث حلق الأول بسباعية نظيفة تناوب في تسجيلها الثنائي البرازيلي دياجو دا سيلفا «هاتريك»، وليذبيري سيلفا «هاتريك» أخر، فيما سجل البديل عبدالله النعيمي الهدف السابع.

وصعد «الهاتريك المشترك» لثنائي «الصقور» دياجو دا سيلفا وليذبيري سيلفا إلى المركزين الرابع والخامس على التوالي في ترتيب قائمة الهدافين، والتي شهدت صيام ثلاثي المقدمة عن التسجيل بقيادة العماني محمد المربوعي «دبا الحصن» والمتصدر برصيد 6 أهداف، ومواطنه فارس الجابري «العربي» برصيد 5 اهداف، والموريتاني أحميد الولي «الرمس» برصيد 5 أهداف.

وشهد صراع الصدارة، تعثر دبا الحصن «الوصيف» بالتعادل مع ضيفه العروبة «السابع» بنتيجة 1-1، وعاد الجزيرة الحمراء «الثالث» إلى سكة الانتصارات بفوزه على فرسان هسبانيا برباعية نظيفة بعد تعثره في الجولة الماضية أمام الرمس 1-2، في الوقت الذي مُني فيه العربي «صاحب المركز الرابع» بالخسارة الأولى في مشواره أمام مضيفه الحمرية «السادس» بهدف حمل توقيع فيرناندو جابريل في الدقيقة 47.

وقاد الوطني عبدالله مسفر في ظهوره الرسمي الأول مع نادي حتا خلفاً للمقدوني جوكيكا، فريقه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب مضيفه الفجيرة، وحول «الإعصار» تأخره في النتيجة بهدف عكاشة حمزاوي في الدقيقة 62، إلى فوز 2-1 بفضل ثنائية سعيد الرواحي «68»، والبرازيلي دينيلسون بيريرا 88، ليرفع حتا رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الفجيرة في 5 نقاط في المركز 13.

واحتفل الحساني تامبورا المدافع المالي المقيم لفريق نادي الذيد، بتسجيله الهدف رقم 100 في دوري الأولى خلال الموسم الحالي، بعدما افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 22 أمام مضيفه مسافي في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، وكانت الجولة الماضية رفعت إجمالي أهداف الدوري إلى 95 هدفاً، قبل أن يشهد اليوم الأول لانطلاقة الجولة الخامسة تسجيل 4 أهداف في مباراة بينونة وسيتي 3-1.

وتستمر إثارة دوري الأولى، بإقامة مباريات الجولة السادسة على مدار ثلاثة أيام بدايةً من مساء الجمعة المقبل، بمباراتي الإمارات والفجيرة، سيتي والجزيرة الحمراء، ويلتقي مساء السبت الرمس والحمرية، العروبة وبينونة، فرسان هسبانيا والتعاون، وتختتم الجولة الأحد بمباريات حتا ودبا الحصن، الذيد ومصفوت، العربي ومسافي، فيما يغيب جلف اف سي بداعي الراحة.

نتائج الجولة الخامسة

بينونة - سيتي، 3- 1

مسافي - الذيد، 1- 1

الجزيرة الحمراء - فرسان هسبانيا، 4- 0

التعاون - الرمس، 1-1

دبا الحصن - العروبة، 1- 1

الفجيرة - حتا، 1- 2

الحمرية - العربي، 1- 0

جلف اف سي - الإمارات، 0- 7

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أهداف دوري الأولى

الجولة الأولى: 23

الجولة الثانية: 21

الجولة الثالثة: 26

الجولة الرابعة: 25

الجولة الخامسة: 25

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ترتيب فرق الصدارة

1- الإمارات، 10 نقاط

2- دبا الحصن، 10 نقاط

3- الجزيرة الحمراء، 10 نقاط

4- العربي، 10 نقاط

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أرقام

4 فرق تتنافس على الصدارة برصيد 10 نقاط

100 احتفل تامبورا مدافع الذيد بتسجيل الهدف المئوي في الدوري

120 إجمالي أهداف دوري الأولى بنهاية الجولة الخامسة

7-0 الفوز الأكبر في الدوري وحققه الإمارات أمام جلف اف سي

1 قاد الوطني عبدالله مسفر حتا في مباراته الأولى للفوز على الفجيرة