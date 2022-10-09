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طلال يودع مونديال الجودو

طلال يودع مونديال الجودو
10 أكتوبر 2022 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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خرج لاعب منتخبنا للجودو طلال شيلي من الدور الثاني من بطولة العالم للجودو، المقامة حالياً في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان والتي تستمر حتى يوم 12 أكتوبر الحالي، بمشاركة 82 دولة من بينها 8 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات والبحرين والسعودية ومصر والمغرب والجزائر وتونس ولبنان. 
وجاءت خسارة طلال شيلي أمام بطل اليابان تاكانوري، بعد تأثره بالإصابة في بداية المباراة وإصراره على اللعب بعد العلاج، إلا أنه خرج لفارق الخبرة، بعد أن نجح في تخطي عقبة بطل أوكرانيا اللاعب مانوكي هيفوره في مباراته الأولى في الدور التمهيدي في وزن تحت 81 كجم، بفوز مستحق «بالقاضية - أيبون» مما أهله لملاقاة بطل اليابان تاكانوري في نفس الوزن، وذلك في المرحلة الثانية من تصفيات تلك المجموعة ليخسر اللقاء بفارق النقاط.
ويلعب اليوم في الدور التمهيدي للبطولة لاعبنا جرجوري عمران مع بطل تركيا زجانك ميهيل في وزن تحت 90 كجم، بينما يلعب لاعبنا ظافر أرام في وزن تحت 90 كجم مع البلغاري جورجيف بوريس في منافسات يوم الثلاثاء، وتستأنف مباريات البطولة في اليوم الخامس بإقامة منافسات وزن تحت 70 كجم للسيدات وتحت 90 كجم للرجال، ويأمل الجميع في حصد أكبر رصيد من النقاط في مشوار البطولة الكبرى للجودو للتأهل لأولمبياد باريس في 2024.

الجودو
السعودية
أوزبكستان
الإمارات
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