«دراجات الإمارات» وصيف العرب بـ 29 ميدالية

محمد أبوإسماعيل (القاهرة)

حصد يوسف ميرزا، قائد منتخب الدراجات وزميله أحمد المنصوري، الذهبية الأخيرة لبعثة منتخب الدراجات التي شاركت في البطولة العربية على مدار 5 أيام، واختتمت أمس بالفوز بذهبية سباق «الماديسون الأولمبي»، ليحافظا على صدارة العرب وأفضل لاعبين في هذه النوعية من سباقات المضمار الأولمبية.

وبلغ إجمالي عدد ميداليات الإمارات في البطولة إلى 29 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و6 برونزيات، احتلت بهذا العدد المركز الثاني خلف المنتخب المصري صاحب العدد الأكبر من المشاركين، واقتنصت دراجات الإمارات المركز الثاني من الجزائر الذي احتله الموسم الماضي.

وشهد اليوم الختامي سباقات للشابات وسباق الماديسون للرجال والشباب، وأسفر عن فوز يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري من المنتخب الوطني بالمركز الأول ومصر بالمركز الثاني والجزائر بالمركز الثالث، لتختتم المشاركة الإماراتية الناجحة بعدد 29 ميدالية وهو عدد أكبر من الميداليات التي تحققت في العام الماضي وكان 28 ميدالية ملونة في المركز الثالث بالترتيب العام.

وأكد قائد المنتخب الوطني يوسف ميرزا، في ختام المشاركة سعادته بالمشاركة في البطولة بهذا العدد القليل من الدراجين والكبير بالإنجازات التي تؤكد نجاح مجلس إدارة الاتحاد بالتحضير الجيد للبطولة من خلال كثرة المشاركة في البطولات الخارجية، وهو ما أهلنا إلى التواجد بقوة في مختلف البطولات.

وقال يوسف ميرزا: «الهدف الرئيسي من المشاركة في البطولة إلى جانب المنافسة مع الدول العربية القوية هو جمع النقاط المؤهلة إلى البطولات العالمية والمؤهلة إلى الأولمبياد، كون البطولة العربية ضمن البطولات المعتمدة رسمياً في أجندة الاتحاد الدولي، وبالفعل نجحنا في ذلك بحصد كافة الميداليات الذهبية للسباقات الأولمبية وهي سباقات الأمونيوم، النقاط، الماديسون، الإقصاء، بتواجد مجموعة رائعة من اللاعبين».

وأشاد ميرزا، باللاعبين الشباب الصاعدين في المنتخب الوطني، أمثال عبدالله الحمادي، محمد المطيوعي، هدى حسين وغيرهم من النجوم، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين سيكون لهم مستقبل كبير في اللعبة.