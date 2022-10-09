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«يد الشارقة».. «5 سوبر»

«يد الشارقة».. «5 سوبر»
10 أكتوبر 2022 02:37

رضا سليم (دبي)

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توج فريق الشارقة بكأس السوبر لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة على التوالي، بعد فوزه على فريق شباب الأهلي بنتيجة 32-27، في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة الوصل، وانتهى شوطها الأول بنتيجة 18-12، ليتأهل الملك الشرقاوي لملاقاة النجمة في كأس السوبر الإماراتي البحريني يوم 29 أكتوبر الجاري بالمنامة.
كان الشارقة قد فاز في 4 مواسم متتالية مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، ولم تقم نسخة 2020-2021 بسبب جائحة كورونا، وعاد الملك ليفوز بالنسخة الأخيرة موسم 2021-2022، وهي المرة الخامسة في تاريخه.

الشارقة
كأس السوبر
كرة اليد
شباب الأهلي
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