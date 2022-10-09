أهداف الركنيات.. «مؤشر صاعد»!

عمرو عبيد (القاهرة)

16

تم تسجيل 101 هدف خلال 5 جولات مرت على انطلاق دورينا، برزت بينها أهداف الركلات الركنية بصورة لافتة للأنظار، لأن معدلاتها تفوق بكثير الحصاد المماثل للموسمين السابقين، بل إن نسبتها تتجاوز الإنتاج النهائي لهاتين البطولتين، وخلال مباريات الموسم الجاري، اهتزت الشباك 16 مرة بواسطة الركنيات، بنسبة 15.8% من إجمالي الأهداف.

+3%

وبمقارنة سريعة مع حصاد الجولات الـ5 الأولى في نسخة 2021-2022، ظهرت أهداف الركنيات بنسبة 12.1% فقط حيث استخدمتها فرق دوري أدنوك للمحترفين 11 مرة من إجمالي 91 هدفاً، بل إن حصادها النهائي في البطولة بلغ 12.2%، وهو ما يعني أن النسخة الحالية تتفوق حتى الآن على إجمالي الموسم الماضي بفارق يزيد على نسبة 3%

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ولم تكن الأمور عقب الجولة الخامسة من بطولة 2020-2021 تعكس الفارق الكبير الذي انتهت إليه، وصحيح أن المعدل كان أقل آنذاك بصورة واضحة، إذ بلغت نسبة أهداف الركنيات 11%، لكن المفاجأة أن المؤشر ظل يتراجع حتى بلغ نسبة 7.4% فقط من إجمالي الأهداف في نهاية الموسم، أي أن الحصاد الحالي يُمثّل أكثر من ضِعف مثيله قبل عامين!

7

الخُبراء ربما يتوقفون عند إحصائية تشير إلى أن 7 فرق فقط تمكنت من استغلال الركلات الركنية في التسجيل، بينما أخفق نصف عدد فرق دورينا في تنفيذ هذا الأمر، وتصدّر «العنابي» المشهد بتسجيل 5 أهداف عبر الركلات الركنية، يليه كل من «الملك» و«الإمبراطور» بـ3 أهداف، مقابل هدفين لـ«الفرسان» وهدف واحد لكلٍ من «النواخذة»، و«السماوي»، و«الزعيم» الذي سجل هدفه رغم أنه الأكثر حصولاً على الركنيات بإجمالي 41 ركلة، فيما يبدو الوضع منطقياً لدى «أصحاب السعادة» صاحب الـ38 ركنية إجمالاً.

4

وعلى الجانب العكسي، كان الطريف أن نصف عدد فرق «دورينا» أيضاً استقبل تلك النوعية من الأهداف بينما صمدت دفاعات النصف الآخر، وكان العدد الأكبر هو 4 أهداف هزت شباك «الفارس» و«الراقي» عبر الركنيات، مقابل 3 سكنت مرمى «الإمبراطور» وهدفين تلقاهما «النسور»، وكذلك ضربت ركنية واحدة شباك «البرتقالي» و«السماوي» و«فخر أبوظبي».

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لا يوجد لاعب أجاد ضربات الركلات الركنية أفضل من المخضرم إسماعيل مطر، الذي صنع 3 أهداف عن طريقها مباشرة بعرضياته النموذجية، بينها واحدة أرسلها داخل منطقة الـ6 ياردات، وأهدى نقطة التعادل «القاتلة» لـ«العنابي» أمام «الإمبراطور» بتمريرته الأولى في الأسبوع الأول، وعلى الجانب الآخر، برز 3 لاعبين في تسجيل تلك الأهداف النوعية، وكان منطقياً أن يتصدر زميلاه جواو بيدرو ولوكاس بيمينتا المشهد، بتسجيل هدفين لكلٍ منهما عبر الركنيات، بالتساوي مع نجم «الملك» باكو ألكاسير.