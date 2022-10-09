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الرياضي

بقيادة «العازف» ليما «الخامسة» على أنغام «الثلاثية»

بقيادة «العازف» ليما «الخامسة» على أنغام «الثلاثية»
10 أكتوبر 2022 02:37

معتصم عبدالله (دبي)

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سيطرت الثلاثيات على معظم نتائج الجولة الخامسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت احتفال المتألق فابيو ليما العائد لتشكيلة الوصل بـ «الهاتريك» الثامن في مشواره في مباراة فريقه أمام الظفرة، في الوقت الذي حسم فيه التعادل الإيجابي 3-3 قمة الجزيرة وضيفه الشارقة، فيما احتفل خورفكان بفوزه الأول في الدوري على حساب البطائح 3-0، وكرر الوحدة وللمرة الثالثة في تاريخ المواجهات أمام النصر تسجيل 4 أهداف دفعة واحدة في الشوط الثاني.
ومثلت مواجهة الوصل أمام ضيفه الظفرة، فرصة سانحة لفابيو ليما نجم «الإمبراطور» في قيادة فريقه إلى مقعد «الوصافة» بالفوز 4-0 كان نصيب ليما منها ثلاثة أهداف، وهو «الهاتريك» الثامن في مشواره في الدوري، فيما كان أجمل أهدافه حينما أضاف الهدف الثاني لفريقه من ركلة حرة في الدقيقة 42، وهو «الهدف الثالث» لليما من الركلات الحرة في الدوري.
في المقابل، حسم التعادل الإيجابي 3-3، مواجهة «قمة الخامسة» بين الجزيرة وضيفه الشارقة، وهي المرة الأولى التي يشهد فيها الموسم الحالي للدوري التعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، بدوره احتفل خورفكان بفوزه الأول على حساب البطائح بثلاثية نظيفة، وشهدت المواجهة احتفال رامون لوبيز بالعودة للتسجيل في الدوري منذ مارس 2021 حينما سجل هدفاً لفريقه أمام حتا.
وحسم «العنابي» مباراته أمام ضيفه «العميد» برباعية نظيفة سجلها أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وهي «المرة الثالثة» التي يسجل فيها الوحدة 4 أهداف خلال الشوط الثاني أمام النصر بعد الفوز 5-1 موسم 2014- 2015، وبالنتيجة ذاتها في الدور الأول موسم 2016-2017، علاوةً على مباراة الجولة الخامسة في الموسم الحالي.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الظفرة
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