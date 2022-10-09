«الثلاثي البرازيلي» يرقص «السامبا»

فيصل النقبي (خورفكان)

منح الثلاثي البرازيلي إيلتون ولوبيز وجونيور، فريق خورفكان أول ثلاث نقاط، في لقاء البطائح الذي انتهى بثلاثية نظيفة لـ«النسور».

وساهم الثلاثي في تسجيل الأهداف الثلاثة التي أوصلت خورفكان للنقطة الرابعة، ونجحت في إنقاذ مهمة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري الذي يقود الفريق هذا الموسم بعد تجربة ناجحة مع الشارقة سابقاً.

واختلف أداء «النسور» كثيراً لحظة التغيير الذي أجراه العنبري بدخول البرازيلي جونيور الذي كان شعلة من النشاط وساهم في تنشيط الجهة اليسرى للفريق وهي المباراة الأولى الذي ينتصر خلالها الفريق، وينجح في تسجيل ثلاثة أهداف دون أن يتلقى أي هدف وهو الانتصار التاريخي الأول للفريق على البطائح بدوري المحترفين في المواجهة الأولى.