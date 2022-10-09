«يد الشارقة».. «5 سوبر»

رضا سليم (دبي)

توج فريق الشارقة بكأس السوبر لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزه على فريق شباب الأهلي بنتيجة 32-27 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة الوصل وانتهى شوطها الأول بنتيجة 18-12، ليتأهل الملك الشرقاوي لملاقاة النجمة في كأس السوبر الإماراتي البحريني يوم 29 أكتوبر الجاري بالمنامة.

كان الشارقة قد فاز في 4 مواسم متتالية مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، ولم تقم نسخة 2020-2021 بسبب جائحة كورونا، وعاد الملك ليفوز بالنسخة الأخيرة موسم 2021-2022 وهي المرة الخامسة في تاريخه.

حضر المباراة ومراسم التتويج خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وداود مليح رئيس لجنة المسابقات، وفيصل الطواش رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، وعدد من ممثلي الناديين.

وجاءت المباراة سريعة بتسجيل هدفين عن طريق أحمد عيسى للفرسان، ورد مصباح الصانعي سريعاً بالتعادل للملك الشرقاوي، الذي خطف المقدمة عن طريق محمود فايز وتكرر التعادل 2-2 برمية جزائية، وتمر الدقائق الخمسة الأولى بتقدم الفرسان 4-2 مع تألق الحارس عبدالرحمن خميس، الذي وقف لهجمات الشارقة.

ويقف الحارس الدولي محمد إسماعيل لهجمات الفرسان ويواصل الصانعي مهمة إحراز الأهداف ومن بعده زهير نايم لتصل النتيجة إلى 6-5 بعد مرور 10 دقائق، وينتصف الشوط بتقدم الشارقة 10-7 وهو ما دفع كمال عقاب مدرب شباب الأهلي لطلب وقت مستقطع في ظل الهجمات الكثيرة، التي يهدرها اللاعبون في اللمسة الأخيرة، ويدخل الشوط الأول في آخر 10 دقائق وسط سيطرة شرقاوية والتقدم 12-10، وينتهي 18-12 لمصلحة الشارقة.

ويتألق الصانعي في بدابة الشوط الثاني ويرفع الفارق للملك إلى 7 أهداف 20-13، وتحول الفارق إلى 10 أهداف 24-14 بعد مرور 10 دقائق، ويحصل وحيد مراد لاعب شباب الأهلي على البطاقة الحمراء، وفي الدقائق الأخيرة يحصل كمال عقاب مدرب شباب الأهلي على البطاقة الحمراء، وتنتهي المباراة بفوز الشارقة.

وأدار المباراة الحكمان القاريان محمد ناصر ونبيل خميس، وعلى الطاولة الحكم الدولي عمر الزبير وراشد محمد، وراقبها جمال سيف الشامسي وعبدالله خميس.