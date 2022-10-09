روبين يحتفل بالهدف 100

دبي (الاتحاد)

احتفل البرتغالي روبين فيليب المدافع المقيم لفريق نادي الوحدة، بتسجّيل الهدف رقم 100 في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي 2022- 2023، وسجل فيليب الذي احتفل بباكورة أهدافه في الموسم الحالي الهدف الثالث للعنابي في مباراته أمام ضيفه النصر، والتي انتهت بفوز «أصحاب الأرض» برباعية نظيفة.

وشهد دورينا -إلى ما قبل انطلاقة الجولة الخامسة- تسجيل 80 هدفاً في 28 مباراة، قبل أن يحتفل في مباراة «ختام الجولة الخامسة» بتخطي حاجز المئوية الأولى، بعدما سجل روبين فيليب الهدف الـ 100 في الدقيقة 84 أمام النصر «الهدف الثالث»، ليضيف مواطنه لويس ميجيل الربع لفريقه في الدقيقة 90 وهو الـ 101 في الدوري خلال الموسم الحالي.