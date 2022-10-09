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الرياضي

«الصقور» يحلق في صدارة «الأولى» بـ «السباعية»

«الصقور» يحلق في صدارة «الأولى» بـ «السباعية»
10 أكتوبر 2022 00:08

معتصم عبدالله (دبي)
أشعل فريق نادي الإمارات صدارة "دوري الدرجة الأولى"، بفوزه العريض والأكبر في الدوري خلال الموسم الحالي، أمام مضيفه جلف أف سي بنتيجة 7-0، في ختام الجولة الخامسة والتي شهدت تعادل دبا الحصن والعروبة 1-1، وفوز الحمرية على ضيفه العربي 1-0، وتغلب حتا على الفجيرة 2-1.
وتتساوى 4 أندية في "سباق الصدارة" برصيد 10 نقاط، وهي الإمارات، دبا الحصن، الجزيرة الحمراء، والعربي، ومالت الأفضلية في الترتيب إلى "الصقور" الذي حلق بالمقدمة بفوزه العريض على جلف أف سي بسباعية، تقاسمها الثنائي البرازيلي دياجو دا سيلفا "هاتريك"، وليذبيري سيلفا "هاتريك" أخر، فيما سجل البديل عبدالله النعيمي الهدف السابع.
وألحق الحمرية الخسارة الأولى بضيفه العربي بهدف حمل توقيع المهاجم فيرناندو جابريل في الدقيقة 47، ورفع الحمرية رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس، مقابل 10 للعربي "الرابع"، في المقابل حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة دبا الحصن والعروبة على ملعب الأول، وافتتح سعيد عبيد التسجيل للضيوف في الدقيقة 58، وأدرك "البديل" جاسم النقبي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 73، ورفع الحصن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، مقابل 7 للعروبة السابع.
بدوره عاد حتا بنقاط فوزه الثاني من ملعب الفجيرة بنتيجة 2-1، وسجل عكاشة حمزاوي هدف التقدم للفجيرة في الدقيقة 62، ورد "الإعصار" بثنائية سعيد الرواحي "68"، والبرازيلي دينيلسون بيريرا 88، ليرفع حتا رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الفجيرة في 5 نقاط في المركز 13.

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نتائج ختام الجولة الخامسة
دبا الحصن - العروبة/ 1- 1
الفجيرة - حتا/ 1- 2
الحمرية - العربي/1- 0
جلف أف سي - الإمارات/ 0- 7

 

دوري الدرجة الأولى
الحمرية
الإمارات
الفجيرة
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