ليما.. «هاتريك وعتاب»!

مراد المصري (دبي)

خطف فابيو ليما لاعب الوصل الأضواء في الجولة الخامسة، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام الظفرة، ليعلن عن عودته بقوة بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب طويلاً قبل هذا الموسم، إلى جانب عودته تحديداً في هذا اللقاء بعدما غاب عن لقاء النصر في الجولة الماضية.

ورغم تسجيل «الهاتريك» وتصدر سباق النجومية في فوز فريقه برباعية نظيفة، إلا أن اللاعب نفسه كان مثار للجدل عندما عبر عن امتعاضه من استبداله من قبل المدرب خوان بيتزي قبل نحو نصف ساعة من نهاية المباراة، وهو ما برره المدرب نفسه بأنه أمر طبيعي في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار في اللعب دائماً خصوصاً مع تقديمه مستوى جيد في المباراة.