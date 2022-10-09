الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ليما.. «هاتريك وعتاب»!

ليما.. «هاتريك وعتاب»!
10 أكتوبر 2022 02:37

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
بقيادة «العازف» ليما «الخامسة» على أنغام «الثلاثية»
مزارع الظفرة تختتم موسم الحصاد للأصناف المتأخرة من التمور

خطف فابيو ليما لاعب الوصل الأضواء في الجولة الخامسة، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام الظفرة، ليعلن عن عودته بقوة بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب طويلاً قبل هذا الموسم، إلى جانب عودته تحديداً في هذا اللقاء بعدما غاب عن لقاء النصر في الجولة الماضية.
ورغم تسجيل «الهاتريك» وتصدر سباق النجومية في فوز فريقه برباعية نظيفة، إلا أن اللاعب نفسه كان مثار للجدل عندما عبر عن امتعاضه من استبداله من قبل المدرب خوان بيتزي قبل نحو نصف ساعة من نهاية المباراة، وهو ما برره المدرب نفسه بأنه أمر طبيعي في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار في اللعب دائماً خصوصاً مع تقديمه مستوى جيد في المباراة.

ليما
الظفرة
فابيو ليما
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
الإمارات
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
اليوم 14:19
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
الإمارات
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
اليوم 13:52
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يزور روسيا
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©