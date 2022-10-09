ميرال.. عودة الأمان لدفاع عجمان

رضا سليم (دبي)

عاد السلوفيني ميرال ساماردزيك قائد دفاع عجمان من جديد إلى صفوف «البرتقالي»، بعد غياب على مدار 270 دقيقة عن دوري أدنوك للمحترفين بسبب الإصابة، ورغم أنه لعب مباراة الافتتاح أمام العين إلا أنه تعرض للإصابة خلال التدريبات وغاب عن الفريق على مدار 3 مباريات أمام النصر والشارقة ودبا الفجيرة، ورفض الجهاز الفني المجازفة به في المباريات الماضية خوفاً من تجدد الإصابة، وانتظر القرار الطبي بعودته وبالفعل دخل التدريبات الجماعية قبل مباراة «السماوي».

وتأتي عودته بمثابة اكتمال صفوف الفريق، خاصة أن الصربي جوران مدرب الفريق حرص من بداية الموسم على تثبيت التشكيلة وكان ميرال الغائب الوحيد عن التشكيلة الأساسية، كما أن عودته منحت اللاعبين ثقة في الأداء، خاصة أنه يقود المنظومة الدفاعية واهتزت شباك الفريق في غيابه بـ 6 أهداف في 3 مباريات، إلا أن مباراة بني ياس الأخيرة حافظ البركان على نظافة شباكه للمرة الأولى هذا الموسم.

ويعد ميرال من الصفقات الجيدة للفريق منذ التعاقد معه بداية الموسم الماضي، حيث لعب 2263 دقيقة خلال 26 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين وسجل هدفاً بجانب اللعب 4 مباريات في كأس المحترفين.

كان المدافع السلوفيني قد بدأ مشواره في دوري المحترفين مع حتا قبل موسمين وشارك في 1080 دقيقة خلال 12 مباراة، وبعد هبوط حتا للدرجة الأولى نجح عجمان في التعاقد معه ثم جدد معه لموسم آخر.

ولاقى ميرال تشجيعاً كبيراً من جماهير البركان فوز نزوله إلى أرض الملعب قبل مباراة بني ياس، خاصة أن الجماهير كانت تتساءل عن عودة ميرال، وهل سيستمر مع الفريق أم يتم التعاقد مع لاعب آخر، وكانت عودته مفاجأة سارة لجماهير البرتقالي.