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الرياضي

شكوى مجيدي و«الإجابة الغامضة»!

(تصوير: أشرف العمرة)
10 أكتوبر 2022 02:37

دبي (الاتحاد)

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اشتكى فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء من إهدار فريقه للعديد من الفرص في مباراة شباب الأهلي الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل السلبي على استاد راشد بدبي، ولكن عندما سئل عن عدم وجود المهاجم التوجولي «ملابا» كان رده غامضاً قائلاً: «وجود اللاعبين في أرض الملعب من اختصاص المدرب».
ولم يقدم مجيدي مبرراً واضحاً لعدم وجود هذا اللاعب الذي سجل في الموسم الماضي بدوري أدنوك للمحترفين 8 أهداف، وفي موسم 2020-2021 سجل 12 هدفاً، وفي موسم 2019-2020 سجل 11 هدفاً، ولم يدفع مدرب «النمور» باللاعب هذا الموسم سوى 191 دقيقة في 3 مباريات.
وما يقدمه فرهاد مجيدي مع اتحاد كلباء هذا الموسم بعد مرور 5 جولات يعتبر أفضل ثاني انطلاقة للفريق في عصر الاحتراف بجمعه حتى الآن 7 نقاط يحتل بها المركز الثامن.

اتحاد كلباء
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
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