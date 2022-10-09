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الرياضي

الشارقة «ملك الثلاثيات» في 4 مباريات

تصوير: عادل النعيمي
10 أكتوبر 2022 02:37

علي معالي (الشارقة)

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للمرة الأولى في مشواره بعصر الاحتراف، ينجح الشارقة في تسجيل 3 أهداف في 4 مباريات متتالية مع انطلاقة الموسم، وهو ما يؤكد أن هناك شيئاً مختلفاً في صفوف «الملك» هذا الموسم، خاصة من الناحية الهجومية.
والأهداف الثلاثية انطلقت مع الفريق من الجولة الثانية، وانتهت في الجولة الأخيرة الخامسة والتي كانت ضد الجزيرة، حيث استطاع الفريق أن يهز شباك بني ياس في الجولة الثانية 3 مرات ثم عجمان في الجولة الثالثة، وخورفكان في الجولة الرابعة.
وجاءت القمة الكبرى مع فريق الجزيرة، والتي انتهت بالتعادل 3-3، ليواصل هجوم الفريق تألقه الواضح في ظل وجود مجموعة من اللاعبين أصحاب المهام الهجومية والذين أظهروا تألقاً لافتاً، خاصة القادم الجديد الإسباني باكو ألكاسير، الذي لعب 5 مباريات وسجل خلال 4 أهداف، وساهم في صناعة هدفين، ومعه لوان بيريرا إحدى مفاجآت كوزمين هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وهو ما يحدث للمرة الأولى.
والملاحظ أن مباراة الشارقة الأخيرة ضد الجزيرة فتحت الباب مجدداً حول الهفوات الدفاعية، والتي كلفت الفريق 3 أهداف منها أخطاء واضحة، لم يتلق شباك «الملك» 3 أهداف في مباراة واحدة منذ فترة طويلة، حيث كانت آخر مباراة اهتزت فيها شباكه بثلاثية من فريق الوحدة في الجولة التاسعة لموسم 2021-2022 أي منذ 338 يوماً.

الشارقة
الملك
بني ياس
عجمان
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