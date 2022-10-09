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الرياضي

يارمولينكو على خطى جوانكا

يارمولينكو على خطى جوانكا
10 أكتوبر 2022 02:37

معتز الشامي (دبي)

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استغرق الأوكراني يارمولينكو جناح العين، 5 جولات حتى يدخل أجواء «دورينا» ويعلن عن نفسه كأحد الإضافات الفنية القوية في صفوف «الزعيم»، حامل لقب الدوري.
ويسير الأوكراني الدولي على خطى الأرجنتيني جوانكا، الذي تحول مع الجولة الخامسة للموسم الماضي، إلى أهم عنصر بتشكيلة العين، حيث تفجرت قدراته ووصل للفورمة الكاملة، والتجانس مع باقي اللاعبين، وهو ما أمتد حتى نهاية الموسم، وكان له بالغ الأثر في حسم البنفسج للقب الدوري ومعه لقب كأس المحترفين عن الموسم الماضي.
ويكرر يارمولينكو «الحكاية» بحذافيرها منذ انضمامه لكتيبة البنفسج، حيث جاء كبديل للأرجنتيني جوانكا، الذي غالى الشباب السعودي في مطالبه المادية التي قدمها حتى يترك جوانكا في صفقة بيع نهائي، حيث شارك اللاعب على سبيل الإعارة الموسم الماضي.
وبدأ تألق جوانكا تحديداً مع الجولة الرابعة عندما سجل الهدف الرابع للعين في مرمى اتحاد كلباء، بينما تمكن يارمولينكو من التسجيل في شباك دبا في الجولة الخامسة.
ويعتبر يارمولينكو من اللاعبين المؤثرين في أداء «الزعيم»، ولكنه قدم واحدة من أفضل مبارياته هذه الجولة، وهو من صنع حتى الآن هدفين، كما سجل هدفين مثلهما، وسدد 5 مرات على المرمى.

العين
المحترفين
اتحاد كلباء
الزعيم
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