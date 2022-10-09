الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دوري أدنوك للمحترفين.. الحضور الجماهيري «لوحة جميلة»

دوري أدنوك للمحترفين.. الحضور الجماهيري «لوحة جميلة»
10 أكتوبر 2022 02:37

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن عبدالله القاسمي يلتقي وفد الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
«يد الشارقة».. «5 سوبر»

تتصدر الظاهرة الجميلة المتمثلة بالحضور الجماهيري الكبير لدوري أدنوك للمحترفين، المشهد هذا الموسم، في حالة لا تقتصر على نادٍ بعينه، ولكن غالبية الأندية زاد عليها النتائج المتقاربة التي أبقت السباق على المنافسة مفتوحاً لحد اللحظة. وفيما كانت مباراة الجزيرة والشارقة في صدارة الحضور الجماهيري على مدرجات استاد محمد بن زايد في أبوظبي، فإن الحضور الجماهيري كان بارزاً في العديد من المباريات الأخرى، وحتى دبا على سبيل المثال، ورغم بدايته المتعثرة، فإن جماهيره تواصل الحضور بكل شغف وبأجواء رائعة في الملعب الجديد، كما حضرت بقية الجماهير سواءً داخل أو خارج ملعبها. ومما يزيد من حماس الحضور الجماهيري الفعاليات المرافقة، إلى جانب مبادرة رابطة المحترفين التي خصصت جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» لأصحاب المركزين الأول والثاني في كل جولة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يحصل النادي صاحب المركز الأول في فئة النادي المضيف على 60 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 40 ألف درهم. وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، يحصل النادي الذي حقق أعلى حضور جماهيري على 40 ألف درهم، يليه صاحب المركز الثاني وبـ30 ألف درهم. وحددت الرابطة شرطين مهمين؛ بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
الشارقة
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
الإمارات
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
اليوم 14:19
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
الإمارات
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
اليوم 13:52
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يزور روسيا
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©