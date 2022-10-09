«فخر أبوظبي» يحلق بأول ألقاب موسم الكرة الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

حلق فريق الطائرة بنادي الجزيرة، بأول ألقاب موسم 2022-2023، بعدما توج بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة، بالفوز على منافسه شباب الأهلي في النهائي المثير الذي جمع الفريقين على «صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم» بنادي الوصل، فيما حصد المركز الثالث العين بتغلبه على النصر 3-1 على صالة نادي الجزيرة في مواجهة تحديد المراكز.

وجاء تفوق «فخر أبوظبي» العائد إلى معانقة الألقاب، في النهائي المثير، والذي شهد حضوراً جماهيرياً لافتاً، بعد تأخره في الشوط الأول، 18- 25، ليعود ويتفوق في ثلاثة أشواط على التوالي 25- 19,25- 17,25- 17.

وتوج عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، أبطال الجزيرة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال لاعبو شباب الأهلي الميداليات الفضية، بحضور الفريق محمد أحمد المري رئيس قطاع الألعاب الفردية والجماعية بنادي شباب الأهلي، وراشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية، وأسامة قرقاش نائب رئيس اتحاد الطائرة، وعبد العزيز السلمان الأمين العام.

وأهدى راشد الهاملي إنجاز «فخر أبوظبي»، إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائب رئيس مجلس الشرف رئيس النادي، عرفاناً وتقديراً لدعم سموهما اللامحدود، وإلى اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة برئاسة معالي الدكتور سلطان الجابر، على المتابعة الدائمة وحرص معاليه على توفير المناخ المناسب، كما أهدى الإنجاز إلى مجلس الإدارة وكل منتسبي القلعة الجزراوية.

وثمن عبد العزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الطائرة، النجاح الكبير لأول بطولات الموسم الحالي، وهنأ فريق الجزيرة بالتتويج باللقب، متمنياً التوفيق لشباب الأهلي في المشاركات المقبلة، وقال: «سعداء بالبداية المثالية لأول بطولات موسم الطائرة، والمستوى الفني المتصاعد للأندية المشاركة، بجانب الحضور الجماهيري المقدر»، مؤكداً على التعاون الدائم للاتحاد مع الأندية لإنجاح المسابقات.

في المقابل، عبر سلطان الواحدي مشرف لعبة كرة الطائرة بنادي الجزيرة عن سعادته بالتتويج بأول ألقاب الموسم، وقال: العودة إلى معانقة الألقاب بعد غياب طويل وفي بداية موسم جديد حافز إيجابي للاستمرار بقوة.