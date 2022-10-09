نجاح استثنائي لـ«السلة الأميركي» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت صالة الاتحاد أرينا المواجهة الحماسية الثانية بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، مساء السبت الماضي، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2022. وحقق فريق هوكس الفوز في كِلتا المباراتين وسط حضورٍ جماهيري كبير من عشّاق اللعبة.

بذلت تميمتا فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس بانجو وهاري ذا هوك جهوداً لتحريك الأجواء وتحفيز مشجعي الفريقين برقصات وحركات خاصة، مما انعكس على المواجهة الثانية بين الفريقين بأداءٍ حماسي، انتهى بفوز فريق هوكس بنتيجة 109-118، وذلك بعد فوزه أيضاً في المباراة الافتتاحية يوم الخميس بنتيجة 113-123.

وتعالت أصوات هتاف المشجعين بأسماء الفريقين بين جدران الصالة، وقدّم لاعبو الفريقين أداءً مبهراً، بما فيهم تراي يونج الذي سجّل 31 نقطة في المباراة، مما رفع معنويات فريقه وساعدهم على تحقيق النصر. ويعود الآن كلٌّ من الفريقين إلى الولايات المتحدة لمواصلة الاستعدادات للموسم الجديد.

ويمكن لعشّاق رياضة كرة السلة في أبوظبي الاستمتاع بتجربةٍ تفاعليةٍ غامرة في منطقة مشجعي الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، حيث تتوفر العديد من الأنشطة المستوحاة من رياضة كرة السلة، وذلك يوم الأحد فقط في منارة السعديات، بدءاً من الساعة 12 ظهراً.

وكانت المباراة الأولى قد شهدت حضور عدد من أبرز المشاهير، بما فيهم الممثل مارتن لورنس، والممثلة نور الغندور والفنانان مايا دياب وأحمد النشيط، ونجم بوليوود رانفير سينج، والممثل الكوميدي ستيف هارفي، وأيقونة الموضة كارين وازن، ولاعب كرة السلة السابق فادي الخطيب، ونجم الهيب هوب العالمي فابيولوس، والعديد من المشاهير الآخرين.

كما شغل نخبة من لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين مقاعد الصف الأمامي بما فيهم شاكيل أونيل وكريس بوش وفينس كارتر وإيزيا توماس ودومينيك ويلكينز.

ويمكن للمشجعين زيارة منطقة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، التي توفّر تجربةً تفاعلية وغامرة تمتد اليوم في منارة السعديات في أبوظبي، في إطار الاحتفالات التي تستمر لمدة أسبوع.

وتضم الفعالية مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والفنية المستوحاة من ثقافة وإرث الرابطة، بما فيها عروض يُقدمها فريق ميلووكي باكس الاستعراضي وتميمة الفريق «بانجو»، وأخرى من تقديم فريق الرقص لدى أتلانتا هوكس وتميمة الفريق «هاري ذا هوك»، إلى جانب عروض فنية حيّة يُقدمها الفنان المقيم بالإمارات دريبنج وبيلي كيد، المدير الإبداعي لمختبر الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.